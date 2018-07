Kleidertausch-Party am 29.7. im Bezirksmuseum 15

Gewand mit „Geschichte“ wechselt Besitzer: 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - In den Monaten Juli und August bleibt das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Ecke Gasgasse) traditionell geschlossen. Für eine Sonder-Veranstaltung unterbrechen die ehrenamtlich aktiven Historiker die alljährliche „Sommer-Pause“. Am Sonntag, 29. Juli, findet in den Räumen des Museums in der Rosinagasse 4 ein gemütliches Beisammensein mit dem Titel „2. Kleidertausch-Party & Veganes Potluck“ statt. Dabei ist der hehre Gedanke der Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Die Besucherinnen und Besucher können im Zeitraum von 11.00 bis 17.00 Uhr gut erhaltene und gesäuberte „Kleidung mit Geschichte“ tauschen. Zum Tausch zugelassen sind Gewänder aller Art für Damen und Herren, von Kleidern, Röcken, Blusen, Hemden, Hosen, Anzügen, Pullovern, Jacken und Mänteln bis zu Schuhen und Taschen. „Es gibt Getränke, Snacks, Musik und viel gute Laune“, kündigt Museumsleiterin Brigitte Neichl an. Das Mitmachen bei der Party im Museum ist gratis, Spenden werden angenommen. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17.

Pro Person ist der Tausch auf 5 Stücke beschränkt. Überzählige Sachen werden der „Altkleider-Sammlung“ überlassen. Jeder Gast soll sich beim „Veganen Potluck“ („Topfglück“) beteiligen. Bei den Beiträgen zum veganen Buffet kann es sich um Obst, Gemüse, Backwerk, Aufstriche, Suppen, Eintöpfe und manch andere vegane Gaumenfreuden handeln. Die Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit eine breite Palette veganer Köstlichkeiten zu probieren. Beantwortung von Fragen wegen dem kommenden Tausch- und Schmaus-Tag per E-Mail:

bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

Vegane Gesellschaft Österreich:

www.vegan.at

