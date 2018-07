AVISO: Popfest Wien mit Indie-Rock-Legenden & jungen Pop-Heldinnen, 26. – 29. Juli

60 heimische Pop-Acts an 4 Tagen am Wiener Karlsplatz

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 26. Juli startet das Popfest Wien in seine neunte Saison. Rund 60 heimische Pop-Acts werden an insgesamt vier Tagen vom 26. bis 29. Juli den Wiener Karlsplatz sowie zahlreiche Nebenschauplätze mit feinster Musik bespielen.

Eröffnet wird das Popfest am Donnerstagnachmittag auf der „Seebühne“ vor der Karlskirche von den Garage-Rock-Musikerinnen Dives, gefolgt von den heimischen Indie-Rock-Pionieren Naked Lunch sowie der unvergleichlichen Gustav als Special Guest – mit im Gepäck ist auch ihr neues Album. Die schillernde und international andockende R&B-Sängerin und Rapperin Mavi Phoenix sorgt für den fulminanten Abschluss des ersten Open-Air-Tages.

Das Popfest Wien wird heuer von der Musikjournalistin Katharina Seidler und dem Musiker Nino Mandl alias Der Nino aus Wien kuratiert und findet allerorts bei freiem Eintritt statt.

Es versteht sich als musikalische Entdeckungsreise und widmet sich dabei ganz den vielfältigen Qualitäten in den unterschiedlichen heimischen Musikszenen.

Popfest Wien

26. - 29. Juli 2018 am Karlsplatz

Programminformationen und Foto-Downloads auf www.popfest.at

Rückfragen & Kontakt:

Max Zeller

Popfest Wien

+43 650 921 31 58

E-Mail: presse @ popfest.at

www.popfest.at



Mag.a Daniela Mantarliewa

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: +43 1 4000 81854

daniela.mantarliewa @ wien.gv.at