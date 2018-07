MCI-Erfolg: OeNB Jubiläumsfonds fördert hochrelevantes Finanzmarktprojekt

MCI-Finanzmarktökonom Thomas Stöckl leitet dreijähriges Forschungsvorhaben zum Thema Insiderhandel

Innsbruck (OTS) - Eine erfreuliche Nachricht kommt aus dem MCI: Der Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB) hat kürzlich bekannt gegeben, dass im Rahmen des wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunktes „Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität“ erstmals ein MCI-Projekt mit einem substanziellen Förderbetrag bedacht wird. Unter der Leitung von MCI-Professor PD. Dr. Thomas Stöckl werden in einem dreiphasigen Projekt experimentelle Studien zu den Auswirkungen von Insider-Handelsgesetzgebung auf Märkte und Händler durchgeführt. Ziel sind Informationen und Handlungsempfehlungen für Marktteilnehmer, Gesetzgeber und Aufsichtsgremien, um zu einer optimalen Regelung von Finanzmarktmechanismen im Zusammenhang mit Insiderhandel zu finden.

Das Projekt startet im Wintersemester 2018/19 und ist für drei Jahre angesetzt; das Fördervolumen beträgt 147.000 Euro. Die Förderung der Österreichischen Nationalbank unterstreicht die Bedeutung der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung am MCI, die hier in einem praxisorientierten Projekt der experimentellen Finanzmarktforschung Ausdruck findet.

Hochrelevantes Forschungsprojekt

Das auf die Problematik des Insiderhandels ausgerichtete Forschungsvorhaben passt ideal in den Förderschwerunkt des OeNB Jubiläumsfonds. In Form von Laborexperimenten werden in drei aufeinander aufbauenden Studien verschiedene Aspekte des Insiderhandels untersucht. Im Gegensatz zu empirischen Studien ermöglicht das Format die Schaffung einer neutralen Ausgangslage und die Simulation von Märkten, in denen unterschiedlich informierte Händler tätig sind. Sowohl die Märkte selbst als auch das Verhalten der Händler und die Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Märkte können auf diese Weise beobachtet werden.

Als habilitierter Ökonom konzentriert sich Thomas Stöckl auf experimentelle Finanzmarktforschung und kann auf zahlreiche einschlägige Publikationen verweisen. Seit Juli 2018 leitet er am MCI das englischsprachige Bachelorstudium „Business & Management“.

OeNB Jubiläumsfonds

Aus dem Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank werden wissenschaftliche Arbeiten hoher Qualität aus den Fachdisziplinen Wirtschaftswissenschaften, Medizinische Wissenschaften mit klinischem Bezug und Projekte aus den Sozial- und Geisteswissenschaften gefördert. Bewertung und Vergabe erfolgen auf Basis eines zweistufigen Single-Blind-Verfahrens, profunde Fachgutachten stellen die zentrale Entscheidungsgrundlage dar.

Weitere Informationen und Bildauswahl:

https://www.ots.at/redirect/mci.edu10



Rückfragen & Kontakt:

MCI Management Center Innsbruck

Ulrike Fuchs

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

ulrike.fuchs @ mci.edu

www.mci.edu