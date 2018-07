Food Festival Vienna: Auf Kulinarische Weltreise mitten in Wien

Vom 27.-29. Juli: Wiens größtes Food-Festival mit 25 Food-Trucks, Kunstkonzept, Lifestyle-Markt, Unterhaltungsprogramm, Chillout-Area & Kuba-Special

Wien (OTS) - Am Vorplatz des Museumsquartiers kann man beim Food Festival Vienna vom 27. bis 29. Juli auf eine kulinarische Weltreise gehen. Über 25 nationale und internationale Food-Trucks, ein interaktives und interdisziplinäres Kunst-Programm der Wiener Achse, ein außergewöhnlicher Lifestyle-Markt und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Pop-Up-Yoga, YOUNG-UNG TAEKWONDO -Show, Sofa-Konzerten und einer gemütlichen Chillout-Area von Radio ENERGY ermöglichen einen Kurzurlaub in der Stadt. „Wir bieten bei jedem Event immer etwas Neues. Man kann ein Wochenende lang auf kulinarische Weltreise gehen und dabei in Wien bleiben“, beschreibt Food Festival Vienna-Organisator Alexander Friehs den Event. Das Food Festival Vienna findet an drei Wochenenden im Juni, Juli und August 2018 statt.



Das Food Festival Vienna wurde 2017 von Alexander Friehs und Oliver Scholz gestartet. „Bei unseren Reisen haben uns die Streetfood-Märkte begeistert. Diesen Spirit und das vielfältige Angebot wollten wir nach Wien bringen. Das war die Geburtsstunde des Food Festival Vienna“, erzählt Friehs. Bereits im ersten Jahr kamen mehr als 100.000 Besucher. „Das Interesse und der Zuspruch haben uns überwältigt und angespornt 2018 einen drauf zu setzen“, erzählt Oliver Scholz, der eine gastronomische Ausbildung in den Hilton Hotels absolviert hat. „Wir wollen unseren Gästen das perfekte Sommer-Event mitten im Herzen Wiens bieten. Dabei richten wir unser Angebot an Alle gleichermaßen: Familien, Touristen, Food-Experten, Jung und Alt, Business-Leute zum Afterwork. Es ist die perfekte Location zum Ausgehen für Teenager, Studenten und natürlich für Kulturinteressierte“, unterstreicht Scholz. „Man kann einfach auf einen Snack vorbeischauen oder sich beim Food Festival verabreden und hier einen ganzen Abend verbringen“, so Scholz zum Konzept.

Kulinarische Weltreise: Riesenvielfalt mit 25 Trucks

„Das Food Festival Vienna ist eine kulinarische Weltreise. Die Auswahl könnte nicht größter sein. Wir präsentieren an jedem Wochenende neue Food Trucks“, verspricht Friehs. Zu den mehr als 25 Food Trucks und Ausstellern, die am Juli-Wochenende vor dem Museumsquartier parken, zählen: San Lucar, Biorritos, Charly Fresh, die Österreichisch Thailändische Gesellschaft, Sunside Catering, Le Beef, Kimbo Dog, Die Nuss, Vegini, Dharamsala, der indische Kultur Verein, Espressomobil, Sweet Dreams, Sekler Baumkuchen, Wonder Waffles, Twister Bakery, Nata Lisboa, Sazon Food Truck, Paolo Induti, Miss Maki, Proseccomobil, Waikiki. SalzburgMilch präsentiert ihre Premium-Produkte und die „Reine Lungau“-Serie aus dem Biosphärenpark.

Das kubanische Lebensgefühl in Wien

Wer das kubanische Lebensgefühl entdecken will, sollte unbedingt zur Area von Havana Club am Food Festival Vienna. Mit dabei eine Upcycling Station: Hier werden Havana Club-Flaschen zu Tisch-Lampen umgebaut, Shirts mit den unterschiedlichsten Sujets bedruckt und Fliesen als Glas- und Flaschenuntersetzer gestaltet. Im Virtual Reality-Bereich kann man noch tiefer in das Urlaubsland in der Karibik eintauchen, denn mit einer VR-Brille fährt man mit einem kubanischen Oldtimer durch die Straßen Havanas. Für das perfekte kubanische Lebensgefühl gibt es eine Kunst-Performance einer Live-Band. Diese spielt am Freitag und Samstag jeweils zwischen 17.00 bis 20.00 Uhr. An der Bar kann man den exklusiven 7-jährigen Rum verkosten, beim Mixen unterschiedlichster Cocktails dabei sein und die Live-Zubereitung von Zuckerrohrsaft beobachten.

Wiener Achse präsentiert interdisziplinäres und interaktives Kunstprogramm

„Wiener Achse zeigt Kunst, wo Menschen sind. Der öffentliche Raum ist ein optimaler Ort um Kunst in Umlauf und Diskurs zu bringen", so Aram Haus, Artistic Director der Wiener Achse. Internationale kulinarische Kultur trifft am Food Festival Vienna auf regionale zeitgenössische Kunst. Die Achse hat für alle drei Sommer-Wochenenden ein individuelles Kunst- und Kulturprogramm konzipiert. „Das Publikum erwartet interdisziplinäre und interaktive zeitgenössische Kunst, Performances und Installationen, Artists Talks, Neue Musik und unkonventionelle Lesungen. Wir freuen uns auf den interkulturellen, gemeinschaftlichen Austausch in dieser inspirierenden Umgebung.", betont Aram Haus.



Termine:

Food Festival

Freitag, 27. Juli 2018 - Sonntag, 29. Juli 2018

Freitag 12-22 Uhr/Samstag 11-22 Uhr/Sonntag 11-19 Uhr





Das Rahmenprogramm:

Am Samstag, 28. Juli 2018:

14:00 – 16:00 – Kampfshow der Young-Ung Taekwondo





Am Sonntag, 29. Juli 2018:

11:00 Uhr Yoga mit Happy Glow Yoga

14:00 – 16:00 – Kampfshow der Young-Ung Taekwondo

16:00 Uhr – Sofa Konzert mit Patricia Hill





Das interaktive Programm der Wiener Achse (Zeiten werden noch bekannt gegeben):

JOW Performance

JOW Lesung

SEMMELMENSCHEN Lesung

BEMARKENSWERTES WIEN Lesung

Ausstellung MARKEN, Poster von Cosima Reif

Kunsteditionen von Martin Grandits

publishing exchange by ACHSE

Details des Rahmenprogramms können sich noch in den kommenden Tagen leicht ändern.

Weiterer Termin in der Saison 2018: Freitag, 24. August 2018 - Sonntag, 26. August 2018

