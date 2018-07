Theater, Oper, Lesungen und „Vorhang auf für die Wissenschaft“

Von „Die Entführung aus dem Serail“ bis „Luzi Satansbraten“

St. Pölten (OTS/NLK) - In der seit 15 Jahren leerstehenden und seither der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglichen einstigen Bene-Fabrik in Waidhofen an der Ybbs bringt das Ensemble Oper rund um am Donnerstag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ zur Premiere (Regie, Konzept und künstlerische Leitung: Anna Katharina Bernreitner, musikalische Leitung: Raphael Schluesselberg). Es singen Hemma Clementi, Karoline Pilcz, Barbara Angermaier, Paul Schweinester u. a.; Folgetermine: 29. Juli sowie 2., 4. und 5. August jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Tourismusbüro Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511-255 bzw. www.oeticket.com.

Am Freitag, 27. Juli, lesen Sona MacDonald und Johannes Krisch ab 19.30 Uhr im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau Auszüge aus den Briefwechseln von Ernest Hemingway mit Marlene Dietrich bzw. Martha Gellhorn. Karten bei oeticket unter 01/960 96 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter 02252/76 26 60, e-mail office @ terhmalbad-voeslau.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Luzia Nistlers Kellergassencompagnie spielt heuer in der Kellergasse Großwiesendorf in Großweikersdorf (bei Schlechtwetter in der Halle Gregshammer in Großwiesendorf) „Don Juan auf Sommerfrische“ von Susanne Felicitas Wolf frei nach Lorenzo Da Ponte u. a.; Premiere ist am Freitag, 27. Juli, ab 20 Uhr. Es spielen Anatol Rieger, Florian Feik, Leila Müller u. a.; Folgetermine: 28. Juli sowie 2. bis 4. und 11. bis 14. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4730146, e-mail ticket @ kellergassencompagnie.at und www.kellergassencompagnie.at.

Ab Samstag, 28. Juli, versuchen Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkens bei den Winnetou-Spielen Wagram erstmals, dem skrupellosen Grinley, genannt „Der Ölprinz“, das Handwerk zu legen; die Premiere mit in Summe 60 Mitwirkenden in der Arena Wagram beginnt um 19 Uhr. Zu sehen sind die pyrotechnischen Effekte, Showeinlagen und verwegenen Ritte auf insgesamt 18 Pferden bis 26. August, jeweils Samstag ab 19 Uhr, Sonntag ab 17 Uhr und zusätzlich am Mittwoch, 15. August, ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/6673231, e-mail reservierung @ winnetouspiele-wagram.at und www.winnetouspiele-wagram.at.

Auf der Schallaburg heißt es am Sonntag, 29. Juli, ab 14 Uhr wieder „Vorhang auf für die Wissenschaft“: Diesmal spricht Thomas Dittelbach über „Normannische Schatzkunst in Sizilien“. Nähere Informationen bei der Schallaburg unter 02754/63 17, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

Schließlich bringen Mitglieder des „Hells-Bells“-Ensembles der diesjährigen Sommerspiele Melk am Sonntag, 29. Juli, ab 18 Uhr in der Wachauarena Melk mit „Luzi Satansbraten“ eine Musikrevue für Kinder ab vier Jahren auf die Bühne. Am Freitag, 3. August, hat „Der freche Koch in Teufels Küche“ ab 16 Uhr einen weiteren Auftritt. Nähere Informationen und Karten unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse