Media Innovation Day 2018: Veränderung gestalten

Wie Veränderung in Medienhäusern nachhaltig umgesetzt wird, können Sie beim vierten Media Innovation Day im Oktober mit nationalen und internationalen Expert*innen diskutieren.

Wien (OTS) - Medienmanager*innen, Journalismusforscher*innen und Vertreter*innen von Medien-Start-ups präsentieren beim vierten Media Innovation Day, #MID18, am 19. Oktober in Wien ihre Strategien und Erfahrungen zur wirksamen Durchsetzung von Innovation in Medienhäusern.

Innovation umsetzen

Wie Transformation praktisch gestaltet wird, zeigen u.a. Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung der APA und Mitglied im Vorstand der EANA – European Alliance of News Agencies, Nana Siebert, Mitglied der Chefredaktion des Standard, und Gerold Riedmann, Geschäftsführer Russmedia, Vice-President der International News Media Association.

Internationale Erfahrungen austauschen

Internationale Cases und Daten diskutieren u.a. Nic Newman, Hauptautor des Digital News Reports des Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, Nadja Schnetzler, Leiterin des Ideen- und Entwicklungslabors und Mitgründerin des Schweizer Erfolgs-Start-ups „Die Republik“, Lars Jespersen, Chefredakteur und Innovator beim dänischen Medienhaus Nordjyske Media, die Digitalexpertin Anita Zielina sowie zahlreiche weitere Expert*innen u.a. von Spiegel Online, Medialab Bayern und FUNK, dem neuen Online-Format von ARD und ZDF für 14- bis 29-Jährige.

Der Media Innovation Day 2018 wird kuratiert von Lucy Küng, Reuters Institute for the Study of Journalism/Oxford und Autorin des international rezipierten Reports „Going Digital. A Roadmap for Organisational Transformation“, und Andy Kaltenbrunner, Medienforscher und Geschäftsführer von Medienhaus Wien. Der #MID18 wird in Kooperation mit der APA – Austria Presse Agentur veranstaltet und findet am 19.Oktober im Museumsquartier statt.

Über den Media Innovation Day

Der Media Innovation Day ist eine jährliche Konferenz des fjum_forum journalismus und medien, bei der sich nationale und internationale Medienmanager*innen, internationale Innovator*innen Forscher*innen und Vordenker*innen austauschen. Der Media Innovation Day ist so angelegt, dass Teilnehmer*innen im Austausch mit den Speakern konkrete Ideen für ihr Unternehmen entwickeln können.

Alle Informationen zum Programm, der Anmeldung und den Early-Bird-Tarifen finden Sie unter www.fjum-wien.at/mid18.

