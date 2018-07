Masterlehrgang Steuerrecht und Rechnungswesen (LL.M.) ab Oktober an der Uni Wien

Wien (OTS) - Die Universität Wien und die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bieten ab Oktober zum fünften Mal den Universitätslehrgang „Steuerrecht und Rechnungswesen (LL.M.)“ an. Das LL.M.-Programm richtet sich primär an Juristinnen und Juristen, die ihr steuerrechtliches Wissen vertiefen und ihre beruflichen Möglichkeiten verbreitern wollen. Am 5. September 2018 findet um 18.00 Uhr ein Informationsabend in der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer statt.

Die postgraduale Weiterbildung kann in Teilzeit (4 Semester) oder in Vollzeit (2 Semester) absolviert werden, die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 16. September 2018.

Erfolgsluft bei EY, KPMG, pwc und TPA schnuppern

Im Rahmen des Universitätslehrgangs haben Studierende der Vollzeit-Variante die Möglichkeit Praktika bei EY, KPMG, pwc und TPA zu absolvieren.

Detaillierte Informationen unter: www.postgraduatecenter.at/steuerrecht

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Beatrix Exinger

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer/Leitung Presse

Tel. 01/811 73-312

exinger @ ksw.or.at