Rückblick auf das 3. Mounds Festival in Serfaus-Fiss-Ladis - Berge voller Musik!

Beim Musikfestival MOUNDS in der Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis stand auch in diesem Jahr der Spaß im Vordergrund.

Serfaus/Fiss/Ladis (OTS) - In diesem Sommer traten die majestätischen Berge rings um das Hochplateau von Serfaus-Fiss-Ladis ausnahmsweise einmal in den Hintergrund. Denn vom 15. bis 20. Juli 2018 war die Musik der Star in der Vorzeigeregion für den Familienurlaub: Bei „MOUNDS – Das Musikfestival für die ganze Familie“, standen zahlreiche Top-Acts aus der europäischen Kinder-Musik-Szene auf der Bühne. Und in den Workshops, die im alpinen Gelände stattfanden, durften sich kleine und große Nachwuchsmusiker gründlich austoben.

Viele Künstler waren beim nunmehr dritten MOUNDS, das sich aus den Wörtern Mountains und Sounds zusammensetzt, schon alte Bekannte. Allen voran Chart-Stürmer Donikkl, der mit seinem „Fliegerlied – So a schöner Tag“ schon mehrere Goldene Schallplatten abräumte. Unterstützung bekam der bunte Vogel der Kindermusik aus allen Richtungen: Die Musikpalette der täglichen Konzerte auf dem Festivalgelände bei der Talstation in Fiss reichte unter anderem vom Rap des deutschen Trios Deine Freunde bis zum finnischen Kinder-Rock-Phänomen Heavysaurus, das als Dino-Band sogar mit einer aufwendigen Bühnenshow inklusive Pyrotechnik in die Tiroler Berge kam.

Neu dabei war in diesem Jahr die österreichische Rockmusik-Gruppe The Makemakes, die mit ehrlichen Gute-Laune-Nummern zum Mitsingen und Mittanzen beim Sun-Downer-Konzert am Schlossweiher in Ladis einlud. Die Berliner Ein-Mann-Band Bummelkasten begeisterte mit ihrem popfidelen A-Capella-Beatbox-Sound rund um anspruchsvolle Texte, ebenso wie Matthäus Bär, der in feinster Showman-Manier Kindermusik mit elegantem Erwachsenen-Entertainment vereint.

An verschiedenen Locations konnten sich Kids und Eltern jeden Tag mit einem anderen Künstler treffen, um bei den Workshops interessante und lustige Musikerfahrungen zu machen. Vom Singen und Tanzen mit der österreichischen Kinderliedermacherin Mai Cocopelli, über die Trommel-Workshops von Tom der Trommler bis zur Hörspielwerkstatt der Autorin Anna Benzing reichte das umfassende Musik-Angebot in der Festivalwoche.

