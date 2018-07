18. Fachkongress für Holzenergie am 27.-28.09.2018 in Würzburg: Vollständiges Programm verfügbar

Bonn (ots) - Am 27. und 28. September findet der 18. Fachkongress Holzenergie statt. In Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten findet der jährliche Branchentreff mit über 200 Teilnehmern in der Residenzstadt Würzburg auf der Festung Marienberg statt. Gerne möchten wir Sie hierzu einladen, um mit uns über die Zukunft der Holzenergie zu diskutieren.

Nach jahrelangem und teils sehr zähem Ringen haben sich die Gremien der EU nun auf die Inhalte der neuen Richtlinie für erneuerbare Energien, die sog. RED II, verständigt. Auch in der Holzenergie-Branche werden die Beschlüsse spürbar werden. Sie betreffen vielerlei Aspekte der Wertschöpfungskette Holzenergie. Diese Themenvielfalt spiegelt sich in dem umfangreichen Programmangebot des diesjährigen Fachkongresses: Die Themenbereiche Holz im Strom- und Wärmemarkt, Umwelt und Emissionen, Nachhaltigkeit, Rohstoffbereitstellung, Holzvergasung, Kurzumtriebsplantagen, Holzaschenutzung und die damit verknüpften Fragestellungen zeigen die vielfältigen Anforderungen an die zukünftige Branchenentwicklung.

Sie erwartet wieder eine große Themenvielfalt, in der Strategien zum Ausbau der Holzenergie im Wärme- und Strommarkt entwickelt und Lösungsansätze für die Herausforderungen des Sektors vorgestellt werden. Der FVH präsentiert Ihnen durch wissenschaftliche Fachbeiträge, politische Statements und praktisches, angewandtes Wissen aus dem industriellen Bereich der Holzenergie aktuelle Themen und Informationen aus dem gesamten Spektrum der Wertschöpfungskette Holzenergie.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://www.fachkongress-holzenergie.de/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesverband Bioenergie e.V.

Markus Hartmann

Tel.: +49 (0)228/8100222

hartmann @ bioenergie.de