Productcaster startet als vertrauenswürdiger Google-Vergleichsservice für Einkäufe bei europäischen Einzelhändlern und Agenturen

Zu den Einzelhandelskunden gehören unter anderem Argos, Cdiscount, Durex, Evans Cycles, Gear4music, H. Samuel, River Island, Wayfair und Yours Clothing

Heute erfolgt die Einführung von Productcaster (http://www.productcaster.com), einer der ersten Agenturen im Vereinigten Königreich, das einen Einkaufsvergleichsservice (CSS) durchgeführt, der von Google im Rahmen seiner Bemühungen um eine Steigerung des Wettbewerbs in seinem Einkaufswerbebereich in ganz Europa nach dem Kartellurteil der EU im vergangenen Jahr genehmigt wurde.

Productcaster beginnt mit führenden Einzelhändlern im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und ermöglicht sowohl Einzelhändlern als auch Agenturen, die Vorteile des günstigen Cost-per-Click-Angebots (CPC) von Google in seinem aktualisierten CSS-Format zu nutzen.

Beginnend mit Einzelhändlern wie Argos, Durex, Evans Cycles, Gear4music, H. Samuel, River Island, Wayfair und Yours Clothing und führenden eHandelsunternehmen in ganz Europa wie Cdiscount in Frankreich sieht es so aus, dass Productcaster sich auf dem besten Weg befindet, ein wichtiger Google-CSS-Partner in Europa zu werden.

Einzigartig ist, dass die Productcaster-CSS-Lösung durch eine maßgeschneiderte White-Label-Lösung auch Agenturkunden dient. Die Omnicom Media Group (OMG) und mehrere führende unabhängige Agenturen sind die ersten Partner von Productcaster, die ihren Einzelhandelskunden die Möglichkeit bieten, die Vorteile der niedrigeren CSS-Medienpreise zu nutzen.

Productcaster wurde von Summit, einem britischen Spezialisten für Online-Einzelhandel entwickelt, der seine 18-jährige Erfahrung im Dienst von Einzelhändlern und mit der Entwicklung preisgekrönter Marketing-Technologie eingesetzt hat, um eine effektive, vertrauenswürdige CSS-Lösung für Europa zu schaffen.

Ian Carrington, MD Performance Media Solutions EMEA bei Google, sagte: "Wir freuen uns, Productcaster als Partner im Einkaufsvergleichsservice gewonnen zu haben. Seine technologischen Fähigkeiten und Einzelhandelserfahrung machen dieses Unternehmen zu einem willkommenen Neuankömmling in unserem CSS-Programm."

Justin Opie, Managing Director des Einzelhandelsverbandes IMRG, sagte: "Die Einsparungen, die durch dieses neue Einzelhandelsangebot von Google erreicht werden können, sind potenziell signifikant, zumal unsere Daten von der letzten Click-Attribution-Analyse zeigen, dass die bezahlten Medien im Durchschnitt zu rund 20 % der Online-Einzelhandelsumsätze führen, die aus allen Marketingkanälen erwirtschaftet werden. Angesichts der aktuellen Unsicherheit gegenüber dem Einzelhandel erwarten wir von den Einzelhändlern, dass sie sich für jede Gelegenheit interessieren, um das ROI aus ihren Marketingkanälen zu steigern."

Hedley Aylott, CEO von Summit, sagte: "Wir haben das Verlangen der Einzelhändler nach einem vertrauenswürdigen, transparenten CSS-Partner erkannt, der vernünftige Gebühren und einen zuverlässigen Service bietet. Als wir uns dieser Gelegenheit für Einzelhändler bewusst geworden sind, schufen wir den Productcaster-Service und gewannen innerhalb von wenigen Tagen Kunden und Agenturen in ganz Europa, die mit CSS live gingen. Sie sehen bereits einen Nutzen von 15-25 % bei der CPC-Ersparnis durch Productcaster. Wir wollen es Händlern und Agenturen möglichst einfach machen, so schnell wie möglich die niedrigeren Mediengebühren in einem immer wettbewerbsstärkeren Markt zu nutzen.

Bildliche Illustrationen zum Productcaster können hier heruntergeladen werden: https://propellergroup.box.com/s/8ie3ma99tkdndecpa8eqozdzo98640kr

Über Productcaster

Productcaster ist eine Suchmaschine die mit veröffentlichten Produktangeboten gefüttert wird und die entwickelt wurde, um Einzelhändlern helfen, mit ihren Produkten das größtmögliche Publikum über alle digitalen Kanäle zu erreichen. Productcaster ist ein offizieller Google-Comparison-Shopping-Partner und ermöglicht es Einzelhändlern jeder Größe, ihre PLA-Leistung zu verbessern, indem sie Google-Shopping-Anzeigenauktionen zu einem wettbewerbsfähigeren Medienpreis über einen Partner nutzen, der Einkaufsvergleichsdienste anbietet.

Productcaster gehört zum Marketing-Technologie-Bereich der Technologieabteilung von Summit. Summit ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Spezialist für den Online-Handel, der seit über 18 Jahren das Vertrauen von führenden Einzelhändlern und Marken auf der ganzen Welt genießt und ihnen hilft, mehr online zu verkaufen.

