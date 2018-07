Gaming Startup own3d.tv steigt ins Influencer-Marketing ein

Rund 20 populäre Game-Streamer wie WhiteyDude sind bereits an Board. Weitere geplante Partnerschaften sollen noch 2018 eine Reichweite von mehreren Millionen Viewern ermöglichen.

Steyr (OTS) - Sie begeistern Millionen von Zusehern auf Twitch und sind mittlerweile mindestens genauso wichtig geworden wie die Games, die sie spielen – Live-Streamer. Das hat auch die Anfang 2018 gegründete Agentur own3d.tv erkannt. Bis Ende des Jahres will man 100 Gaming-Streamer als Partner im eigenen Netzwerk begrüßen können.

Vorteile auf beiden Seiten

Im Juni gestartet, konnten in nur kurzer Zeit bereits 20 deutschsprachige Streamer unter Vertrag genommen werden. Gesamt erreicht man damit bereits über eine halbe Million größtenteils deutschsprachige Follower auf Twitch. Die Streamer im Netzwerk werden bei Bedarf mit Produkten von own3d.tv ausgestattet und können auf Wunsch Management- und Vermarktungs-Services in Anspruch nehmen.

Mit dem Netzwerk sollen sich auch die Streamer gegenseitig helfen. Das Ziel ist im ersten Schritt eines der größten Streamer-Netzwerke in Deutschland zu werden und dann das Netzwerk auf die USA und UK zu erweitern. CEO Thomas Rafelsberger kümmert sich mit seinem Team um die Bedürfnisse der Streamer: „StreamerInnen gehören in ihrem Feld zu den populärsten Gesichtern der aktuellen Jugendkultur und mit diesen ambitionierten Menschen arbeiten zu können, ist für mich persönlich eine große Inspiration. Viele erreichen täglich tausende von Menschen und sind somit Profis in ihrem Bereich. Gleichzeitig sind sie aber froh, wenn sie Unterstützung z.B. in den Bereichen Management und Vermarktung bekommen. Wir wollen gemeinsam mit unserem Netzwerk wachsen. Sowohl in Reichweite, als auch in Professionalität.“

Um diese Ziele zu erreichen wurde im Juli mit Sara Bittner eine Influencer-Managerin mit viel Erfahrung aus dem Game-Streaming Bereich an Board geholt.

Ziele hoch gesteckt

Mit WhiteyDude hat man kürzlich einen der reichweitenstärksten Gaming-Streamer aus Österreich ins wachsende Netzwerk aufnehmen können. Aus Deutschland hat man bereits Twitch-Urgesteine und bekannte Streamer wie Rumathra, Wolverous, Basteltante, Rexz, Vitalic_dota2, AgonyR6s und viele weitere im Team (komplette Liste). Damit erreiche man bereits etwa eine halbe Million Viewer und hunderttausende Viewerstunden pro Monat. Für den deutschsprachigen Raum durchaus eine Menge und damit auch für viele Unternehmen zur Vermarktung schon jetzt ein interessanter Kanal (own3d B2B Services). Bis in den Herbst möchte man sich auf den DACH Raum fokussieren und damit schon Millionen von Viewern erreichen. Dabei helfen soll auch die Gamescom Spielemesse in Köln. Die own3d media GmbH wird dort mit einem Stand und dem gesamten Team vor Ort sein. Auch ein Influencer-Networking-Event ist im Rahmen der Gamescom geplant. Details dazu sollen folgen. In den Wintermonaten soll dann das Netzwerk international auf UK und die USA ausgeweitet werden. Rafelsberger: „Mit unseren Büros in Österreich und Deutschland war unser Heimatmarkt DACH natürlich unser erstes Ziel, aber als international ausgerichtetes Unternehmen müssen wir größer denken.“

Rundumpaket für Streamer und die, die es werden wollen

Das 10-köpfige Team hinter Rafelsberger schraubt inzwischen weiter auch an den anderen Standbeinen der Firma, etwa Produkten und Tools für Streamer. Influencer-Marketing soll das eigene Portfolio erweitern, nicht das alte ersetzen: „Unsere Plattform gibt es erst etwas mehr als ein halbes Jahr und schon jetzt haben wir viele Anbieter die es bereits seit Jahren gibt in Produktbreite und -tiefe überholt. Ziel ist es mit dem Komplett-Angebot für Streamer bereits in wenigen Monaten die Marktführerschaft im englisch- und deutschsprachigen Bereich zu übernehmen. Wir sind auf einem guten Weg: Mit unseren deutsch- und englischsprachigen Twitch Tutorials und Stream Templates spielen wir bereits international ganz vorne mit. Wir bieten auch fast täglich neue Produkte an, die es so vorher auf dem Markt noch nicht gab.“

