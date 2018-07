EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Umsatz und Profitabilität im 2. Quartal oberhalb der Erwartungen; erwartete umfangreiche Produkthochläufe optischer Sensorik für Consumer-Markt angelaufen; ...

Finanzielle Eckdaten für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2018

Quartalsbericht

23.07.2018

Premstätten - (Fortsetzung Titel) ... starkes erwartetes Wachstum im 3. Quartal mit Umsatz von USD 450-490 Mio., 46-59% höher als Vorjahr, und bereinigter EBIT-Marge im unteren Zehnerbereich, damit Rekordumsatz für 2. Halbjahr erwartet

Premstätten, Österreich (23. Juli 2018) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht die Ergebnisse des 2. Quartals mit Umsatz und operativer Profitabilität oberhalb der Erwartungen. Der prognostizierte Negativeffekt aus deutlich niedrigeren Kundenvolumina im Consumer-Geschäft im 2. Quartal wirkte sich weniger stark als erwartet auf Konzernumsatz und Profitabilität aus und unterstützte so eine insgesamt solide Ge­schäftsentwicklung. Für das 3. Quartal sieht ams dank umfangreicher Produkthochläufe für optische Sensorik im Consumer-Markt ein starkes sequentielles Umsatz- und Profitabilitätswachstum bei einem erwarteten Umsatz von USD 450-490 Mio., der im Jahresvergleich 46-59% höher liegt, sowie einer erwarteten bereinigten operativen Marge im unteren Zehnerbereich.

Der Gruppenumsatz im 2. Quartal betrug USD 252,8 Mio., das ist ein Rückgang um 42% gegenüber dem Vorquartal und ein Anstieg um 18% gegenüber USD 213,3 Mio. im Vorjahresquartal. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2018 lag bei USD 685,5 Mio., das ist ein Anstieg um 76% gegenüber USD 388,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Bruttogewinnmarge im 2. Quartal betrug 15% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) bei einer Brutto­gewinnmarge gemäß IFRS von 9% (einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), verglichen mit 41% beziehungsweise 35% im Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttogewinnmarge im ersten Halbjahr 2018 lag bei 28% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) und die Bruttogewinnmarge gemäß IFRS bei 24% (einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), verglichen mit 44% beziehungsweise 37% im ersten Halbjahr 2017.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 2. Quartal zeigte einen Verlust von USD 48,6 Mio. oder -19% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) und lag damit über den Erwartungen, das ist ein Rückgang gegenüber USD 1,6 Mio. im Vorjahreszeitraum (ein Verlust von USD 76,1 Mio. oder -30% des Umsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, das ist ein Anstieg gegenüber einem Verlust von USD 25,3 Mio. im 2. Quartal 2017). Dieses erwartete Ergebnis spiegelt die Unterauslastung unserer Fertigungskapazität in Singapur wider, die auf zuvor erwartete deutlich niedrigere Kundenvolumina im Consumer-Geschäft im 2. Quartal zurückging. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das erste Halbjahr 2018 lag bei USD 25,3 Mio. (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), das ist ein Anstieg gegenüber USD 6,4 Mio. im Vorjahreszeitraum (ein Verlust von USD 31,7 Mio. einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, das ist ein Rückgang gegenüber einem Verlust von USD 41,5 Mio. im Vorjahreszeitraum).

Das bereinigte Nettoergebnis des 2. Quartals zeigte einen Verlust von USD 103,5 Mio. (bereinigt um die Wertänderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe) gegenüber einem Verlust von USD 20,9 Mio. im Vorjahresquartal (2. Quartal 2018: USD -34,6 Mio. einschließlich Wertänderung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das 2. Quartal lag bei CHF -1,24/-1,19 bzw. USD -1,24/-1,20 basierend auf 83.377.425/86.388.635 Aktien (CHF -0,41/-0,40 bzw. USD -0,41/-0,40 einschließlich Wertänderung; 2. Quartal 2017: CHF -0,23/-0,22 bzw. USD -0,25/-0,25 basierend auf 83.327.015/ 86.462.424 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt). Das bereinigte Nettoergebnis für das erste Halbjahr 2018 zeigte einen Verlust von USD 8,0 Mio. (bereinigt um die Wertänderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe) gegenüber einem Verlust von USD 40,0 Mio. im Vorjahreszeitraum (erstes Halbjahr 2018: USD 39,1 Mio. einschließlich Wertänderung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2018 lag bei CHF -0,10/-0,10 bzw. USD -0,10/-0,10 basierend auf 77.344.938/80.159.144 Aktien (CHF 0,50/0,45 bzw. USD 0,51/0,45 einschließlich Wertänderung; erstes Halbjahr 2017: CHF -0,47/-0,45 bzw. USD -0,51/-0,49 basierend auf 78.870.841/81.254.354 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).

Der operative Cashflow für das 2. Quartal lag bei USD -72,3 Mio. gegenüber USD -38,9 Mio. im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow für das erste Halbjahr 2018 betrug USD -18,4 Mio. verglichen mit USD -8,2 Mio. im ersten Halbjahr 2017. Der Gesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 30. Juni 2018 lag bei USD 549,9 Mio., das ist ein Anstieg gegenüber USD 330,7 Mio. am Ende des 1. Quartals und USD 247,9 Mio. am 30. Juni 2017.

ams zeigte eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung im 2. Quartal und ersten Halbjahr 2018, wobei ams im 2. Quartal die zuvor prognostizierten deutlich niedrigeren Kundenvolumina im Consumer-Geschäft verzeichnete. Die daraus resultierenden Effekte auf Konzernumsatz und Profitabilität fielen jedoch weniger negativ als erwartet aus, daher konnte ams im 2. Quartal Ergebnisse oberhalb der bisherigen Erwartungen erzielen.

Das Consumer & Communications-Geschäft von ams litt im 2. Quartal erheblich unter der oben erwähnten deutlichen Verringerung der Kundenvolumina für bestimmte optische Lösungen. Zugleich setzte ams die Volumenauslieferungen anderer Consumer-Produkte an eine breite Kundenbasis im 2. Quartal fort. Als führender Anbieter für optische Sensorik bietet ams ein weites Spektrum an hochwertigen Lösungen für 3D-Sensorik einschließlich VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser)-basierter Beleuchtung, anspruchsvolle Spektralsensorik, TrueColor- und Farb/RGB-Displaymanagement, hochwertige Annäherungssensoren in kleinster Baugröße sowie weitere optische Anwendungen.

ams treibt Innovationen im Bereich optische Technologien voran und setzt sein breitgefächertes Portfolio an Hard- und Software für schnell wachsende Anwendungen der optischen Sensorik ein. Im noch jungen Wachstumsmarkt 3D-Sensorik hat ams seine Position als ein führender Anbieter von 3D-Sensoriktechnologien für Consumer-Anwendungen weiter gestärkt. Vor kurzem hat ams einen weiteren Designerfolg für 3D-Sensorik in Android-Geräten beim schnell wachsenden chinesischen Smartphoneanbieter Xiaomi bekanntgegeben. ams ermöglicht die erste Gesichts­erkennungslösung in einem Android-Smartphone durch ein VCSEL-Laserarray für Structured Light-Beleuchtung sowie ein weiteres VCSEL-Laserarray für die IR-Flutbeleuchtung. Damit unterstreicht der Design-win die klaren Wettbewerbsvorteile der VCSEL-Technologie von ams in Anwendungen der 3D-Sensorik. Dieser Erfolg ergänzt den bereits bekanntgegebenen Design-win für ein umfangreiches Programm bei einem asiatischen Smartphone-OEM, das ebenfalls ams-VCSEL-Technologie zur Beleuchtung beinhaltet. Den Produktionshochlauf des letztgenannten Programms erwartet ams derzeit vor Jahresende 2018.

Der Markt für Consumer-3D-Sensorik befindet sich weiter in einer Definitionsphase, in der OEMs und andere Marktteilnehmer daran arbeiten, tragfähige technische Ansätze für unterschiedliche Markt-, Anwendungs- und Leistungsanforderungen zu identifizieren. Zudem beobachtet ams als aufkommenden Trend, dass einflussreiche Marktteilnehmer in der Android-Welt robuste Referenz­designs unterstützen wollen, um die Verbreitung der 3D-Sensorik über diverse Anwendungen und Marktsegmente hinweg zu ermöglichen. In Folge dessen sind inzwischen neben OEMs auch andere führende Android-Marktteilnehmer mit ams in Kontakt, um Lösungen für Consumer-3D-Sensorik in verschiedenen Technologien zu definieren und zu entwickeln. Dank seines branchenführenden Portfolios an 3D-Technologie, Systemkompetenz und IP ist ams für diese Entwicklung bestens positioniert und in der Lage, relevante Systeme für sämtliche Technologieänsatze in der 3D-Sensorik zu unterstützen - Structured Light, Time-of-flight (ToF) und Stereoskopie.

Um die Marktverfügbarkeit von Structured Light-Lösungen zu beschleunigen, die verschiedene Marktanforderungen abdecken, ist ams eine Kooperation mit OmniVision Technologies eingegangen, um auf Basis der Technologieportfolios beider Partner eng abgestimmte Structured Light-Systeme zu definieren und zu entwickeln. ams hat zudem sein Know-how im Bereich 3D-Systemdesign und -software durch die Akquisition von ixellence, einem Experten für anwendungs­spezifisches DOE-Punkteraster-Design und 3D-Systemlösungsarchitekturen mit Sitz in Deutschland, ausgebaut. Darüber hinaus hat ams zum Ausbau seiner Expertise in der 3D-Sensorik und des bestehenden Know-how und IP im Bereich Stereoskopie vor kurzem eine Eigenkapitalbeteiligung am 3D-Softwarespezialisten Bellus3D mit Sitz in den USA abgeschlossen. Bellus3D entwickelt Referenzlösungen für aktive Stereoskopie für 3D-Sensorik auf der Smartphone-Frontseite, die den proprietären Rasterprojektor von ams verwenden werden. Bellus3D vermarktet diese Referenzlösungen über Face++ an chinesische Smartphone-OEMs und ermöglicht so die kosteneffiziente Implementierung von Gesichtserkennung und anderen innovativen gesichtsbezogenen Anwendungen.

Im Zusammenhang mit der Kooperation von ams mit Bellus3D ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter- und Softwarelösungen für Consumer-Geräte mit ams im Gespräch, um neue Referenzlösungen für Stereoskopie-3D-Systeme zu evaluieren. Diese Lösungen sollen kosteneffiziente 3D-Sensorik für ein breiteres Spektrum an Consumer-Geräten und Smartphones erschließen. Gleichzeitig ist ams in Gesprächen mit einem führenden Anbieter von Software für Smartphone-Plattformen hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei neuen Referenzlösungen, die eine raschere Marktverfügbarkeit und einen einfacheren Einsatz von Stereoskopie-3D-Sensorik in Android-Smartphones ermöglichen.

Vor dem Hintergrund wachsenden Marktinteresses verfolgt ams umfangreiche Entwicklungsprojekte bei weiteren optischen Sensortechnologien, Spektralsensorik und Multisensor-Lösungen für Consumer-Anwendungen einschließlich Audio. Der Bereich Audiosensorik weitete sein Geschäft im Verlauf des ersten Halbjahrs 2018 aus, zugleich belieferte ams ein breites Spektrum von Geräteanbietern mit unverändert attraktiven Volumina seiner sonstigen Consumer-Produktlinien. Im Bereich Consumer-Spektralsensorik erwartet ams den Beginn von Volumenauslieferungen der ersten Implementierung einer Spektralsensoranwendung in einem Smartphone in den kommenden sechs Monaten.

Die Bereiche Industrie, Medizintechnik und Automotive zeigten im 2. Quartal und ersten Halbjahr eine erfolgreiche Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Dabei sieht ams in seinen Nicht-Consumer-Endmärkten ein weiterhin positives Nachfrageumfeld zu Beginn des zweiten Halbjahres. Das Industrie-Geschäft von ams verzeichnete gute Ergebnisse im 2. Quartal, zu denen mit Automation, HABA, industrieller Sensorik und industrieller Bildgebung sämtliche Bereiche positiv beitrugen. Im Quartal begann die Volumenfertigung der prämierten Bildgebungslösung neuester Generation von ams, die die Führungsposition bei Global Shutter-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen unterstreicht. Als wichtiger Lieferant von OEMs weltweit ermöglicht ams neue Sensorfunktionen und die Erfassung hochqualitativer Daten in Produktion, HABA, Industrial IoT und weiteren industriellen Bereichen. Das Medizintechnikgeschäft von ams war im 2. Quartal und ersten Halbjahr weiter erfolgreich mit guten Volumina bei Imaging-Lösungen für Computertomografie (CT), digitales Röntgen, Mammografie sowie Miniaturkameraanwendungen. ams baut seine Marktposition in Asien aus und sieht zugleich steigendes Interesse von OEMs verschiedener Endmärkte an seinen einzigartigen Kompetenzen in der Biosensorik einschließlich der Blutdrucküberwachung mit hoher Genauigkeit.

Das Automotive-Geschäft von ams verzeichnete ein weiteres erfolgreiches Quartal in einem attraktiven Nachfrageumfeld für seine Produktlinien, das sich weiter fortsetzt. ams konzentriert sich auf Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Fahrerassistenzsysteme, Positionsbestimmung und Fahrwerkskontrolle, in denen das Marktinteresse weltweit hoch bleibt. Neben dem bekannt­gegebenen umfangreichen Projektgewinn für VCSEL-Beleuchtung für Solid-State-LIDAR erlebt ams weiter steigendes Interesse an seinem Portfolio für Autonomes Fahren, da branchenführende Unternehmen das herausragende Know-how von ams bei Lasersystemen und LIDAR erkennen. Ein globaler Pionier für Plattformen für Autonomes Fahren ist mit ams im Gespräch, um innovative technische Lösungen für Solid-State-LIDAR auf Basis unserer Führungsposition bei optischen Technologien zu erkunden. Zusätzlich verstärkt sich das Interesse von OEMs an weiteren 3D-Sensorik-Anwendungen im Fahrzeug wie beispielsweise zur Überwachung im Innenraum.

Im Bereich der Fertigung hat ams seine Standorte in Singapur ausgebaut, um Kapazitätsan­forderungen für die derzeitigen Produkthochläufe optischer Sensorik für den Consumer-Markt zu unterstützen, und erwartet weitere Investitionen in seine Fertigungsinfrastruktur im zweiten Halbjahr. Die Investition in die interne VCSEL-Fertigungslinie von ams in Singapur verläuft nach Plan für die geplante Volumenproduktion im kommenden Jahr. Zusätzlich hat ams eine Vereinbarung mit dem taiwanesischen VCSEL-Anbieter HLJ Technology abgeschlossen, um seine externe VCSEL-Produktionskette zu stärken und auszubauen. Zur Unterstützung dieser Beziehung hält ams weiterhin eine substantielle Beteiligung an HLJ Technology.

Darüber hinaus hat ams kürzlich bekanntgegeben, dass der Aufsichtsrat den Vorstandsvertrag von CEO Alexander Everke bis 2021 verlängert hat, womit ams seinen strategischen Weg zur weltweiten Führungsposition bei Sensorlösungen fortsetzen kann.

Für das 3. Quartal 2018 erwartet ams ein steiles sequentielles Wachstum, da ams Smartphone-Sensorlösungen in sehr hohen Volumina hochlaufen sieht und die anderen Endmärkte weiter positive Umsatzbeiträge leisten. Auf Basis verfügbarer Informationen geht ams daher von einem starken Umsatzanstieg im 3. Quartal auf USD 450-490 Mio. aus, das ist ein Wachstum von

78-94% gegenüber dem Vorquartal und 46-59% gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese erwartete Entwicklung spiegelt den von Produkthochläufen geprägten Charakters des laufenden 3. Quartals wider, während sich die Produktions- und Liefervolumina im Consumer-Geschäft von ams weiter erhöhen. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Produkthochläufe im Consumer-Markt erwartet ams derzeit einen Rekordwert für den Umsatz des 2. Halbjahrs 2018.

Die bereinigte operative Ergebnismarge (EBIT-Marge) für das 3. Quartal (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) soll sich nach Erwartung von ams sequentiell deutlich auf einen Wert im niedrigen Zehnerbereich erhöhen, vor allem dank einer laufenden Verbesserung der Kapazitätsauslastung.

ams hat vor kurzem eine strategische Beurteilung bestimmter Geschäftsbereiche als Teil seines aktiven Ansatzes zur Ausrichtung des Geschäftsportfolios auf langfristig attraktives Wachstum, Profitabilität und Endmarktdiversifizierung initiiert. Im Einklang mit der Unternehmensstrategie mit dem Ziel der globalen Führungsposition bei Sensorlösungen evaluiert ams gleichzeitig aktiv strategische Ausbaumöglichkeiten für sein Geschäft basierend auf den Schwerpunkten optische, Imaging-, Umwelt- und Audiosensorik. ams fokussiert sich auf die Stärkung seiner langfristigen Positionierung und erwartet derzeit, im 4. Quartal 2018 aktualisierte Informationen zu beiden Entwicklungen bekanntgeben zu können.

Mit Berücksichtigung potentieller Effekte aus möglichen künftigen Veränderungen unseres Geschäftsportfolios bestätigt ams sein Wachstumsziel von 60% CAGR (durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate) für den Umsatz von ams im Zeitraum 2016-2019. Zugleich ist ams von den langfristigen Stärken seines Geschäftsmodells überzeugt und konzentriert sich auf ausgewogenes profitables Wachstum. ams bestätigt daher zudem das Ziel der Erreichung einer bereinigten EBIT-Marge von 30% in 2020 unter umsichtiger Einbeziehung potentieller finanzielle Effekte, die sich aus möglichen künftigen Veränderungen seiner Geschäftsportfolios ergeben können.

Der Semesterbericht 2018 einschließlich weiterer Finanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/financial-reports [https:// ams.com/financial-reports] zur Verfügung.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:

AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]

