AVISO: Bundeskanzler Kurz bei den Salzburger Festspielen, 27. Juli 2018

Bundeskanzler Kurz bei den Salzburger Festspielen, 27. Juli 2018

Bundeskanzler trifft die Regierungschefs Großbritanniens, Estlands und Tschechiens

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz trifft im Rahmen der Salzburger Festspiele am 27. Juli 2018 die Premierministerin Großbritanniens, Theresa May, den Premierminister Estlands, Jüri Ratas sowie den Premierminister Tschechiens, Andrej Babiš zu Arbeitsgesprächen.

Medienöffentliche Termine:

Freitag, 27. Juli 2018

14.00 Uhr Bundeskanzler Kurz trifft den estnischen Premierminister Ratas, und den tschechischen Premierminister Babiš

FOTO- und FILMMÖGLICKEIT bei der Begrüßung

ORT: Wintergarten, Hotel Sacher, Schwarzstraße 5-7

16.45 Uhr Bundeskanzler Kurz empfängt die britische Premierministerin Theresa May, kurze PESSESTATEMENTS zu Beginn des Treffens (keine Fragen)

ORT: Wintergarten, Hotel Sacher, Schwarzstraße 5-7

