Lercher an ÖVP: „Wer die EU spaltet und mit EU-Zerstörungspartei FPÖ koaliert, braucht sich nicht mit Titel ‚Europa-Partei‘ schmücken“

Karas dient sich ÖVP als „pro-europäisches Feigenblatt“ an, Vilimsky drängt begeistert in rechte Allianz der Europafeinde

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher sieht den österreichischen EU-Ratsvorsitz als große Chance, einen Beitrag zu einem starken Europa zu leisten, in dem ein sozialeres Europa und der Zusammenhalt im Vordergrund stehen. „Doch leider nutzen Konzernkanzler Kurz und sein blauer Vize Strache diese Chance auf ein stärkeres Europa nicht. Stattdessen wird von ÖVP und FPÖ ein Europa-Vorwahlkampf inszeniert“, sagt Lercher heute, Montag. Scharfe Kritik übt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer an der „Ex-Europa-Partei ÖVP“: „Wer so wie Kurz auf der Klaviatur des Nationalismus spielt und zudem mit einer FPÖ koaliert, die die Europäische Union zerstören will, hat jeden Anspruch, pro-europäisch zu sein, verwirkt. ****

Daran ändere auch Othmar Karas nichts, der die ÖVP zwar immer wieder kritisiert, „aber für die Kurz-Partei trotzdem weiter das pro-europäische Feigenblatt spielt“, betont Lercher, der auch das Schweigen von Kurz zu den Attacken von FPÖ-General Vilimsky auf EU-Kommissionspräsident Juncker verurteilt. „Dass Sebastian Kurz, noch dazu als derzeitiger EU-Ratsvorsitzender, nichts dazu einfällt, wenn sein blauer Koalitionspartner tagelang den Kommissionspräsidenten wegen dessen körperlicher Behinderung beflegelt und gleichzeitig voller Begeisterung in eine rechte Allianz der Europafeinde drängt, ist unerhört und zeigt, dass er der FPÖ Narrenfreiheit gibt“, sagt Lercher gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Othmar Karas und Harald Vilimsky haben mehr gemeinsam als sie glauben. Beide sind hochrangige Vertreter der unsozialen schwarz-blauen Regierung, die Österreich schadet. Beide waren als Mitglieder des schwarz-blauen Koalitionsverhandlungsteams am Zusammenkommen dieser Koalition beteiligt. Und beide versuchen sich jetzt äußerst durchschaubar, durch eine Art EU-Vorwahlkampf als Spitzenkandidat ins Spiel zu bringen. Während es Vilimsky nach typischer FPÖ-Manier mit verbalem Rowdytum probiert, gibt sich Karas als kritischer Geist. Wenn Karas seine Kritik aber tatsächlich ernst meinen würde, hätte er sich schon längst aus der Ex-Europapartei ÖVP verabschiedet und würde sich von der Kurz-Partei auch nicht als Spitzenkandidat für die EU-Wahlen aufstellen lassen. So aber erinnert Karas an einen halbstarken Jugendlichen, der zwar täglich seine Eltern kritisiert, aber nicht von daheim ausziehen will, weil es im Hotel Mama einen immer gut gefüllten Kühlschrank gibt“, sagt Lercher. (Schluss) mb/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493