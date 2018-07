NEOS zu Doppelpass: Echte EU-Unionsbürgerschaft schaffen

Claudia Gamon: „Würde die Regierung Haltung zeigen, würde sie mit Italien verhandeln. Das Vorpreschen treibt die Spaltung Europas weiter voran.“

Wien (OTS) - „Eine doppelte Staatsbürgerschaft entspricht durchaus den Lebensrealitäten vieler Menschen in der EU. Das ist es allerdings nicht, was die Regierung mit ihrem aktuellen Vorpreschen im Sinn hat“, so NEOS-Europasprecherin Claudia Gamon zum Bestreben der Regierung, einen Doppelpass für Südtiroler_innen einzuführen. „Schwarzblau geht es allein um innenpolitisches Kleingeld - sie nimmt die Spaltung Europas damit in Kauf. Würde die Regierung Haltung zeigen, so würde sie mit Italien verhandeln, um gemeinsam eine vernünftige Lösung zu finden.“ Gamon betont einmal mehr die Notwendigkeit einer echten Unionsbürgerschaft: „Mit einer echten Unionsbürgerschaft wären solche Debatten in Zukunft überflüssig.“

