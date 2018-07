Königsberger-Ludwig: „Offene Jugendarbeit für NÖ unverzichtbar“

Die stv. Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ unterstrich bei einem Arbeitsgespräch mit dem Verein NÖJA deren Bedeutung für Kinder und Jugendliche

St. Pölten (OTS) - Der Verein NÖJA (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit) versteht sich als Vernetzungsplattform für die standortbezogene und mobile offene Jugendarbeit in Niederösterreich. Derzeit vereint der Verein 26 Mitgliedseinrichtungen mit 22 Jugendzentren, 10 niederschwelligen Jugendberatungsstellen und 13 mobilen Einrichtungen mit 21 Anlaufstellen. In Summe bedeutet das, dass 53 Standorte der Offenen Jugendarbeit in der Plattform vertreten sind. VertreterInnen der Arbeitsgemeinschaft statteten nun Niederösterreichs Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig einen Arbeitsbesuch ab, bei dem es Gelegenheit gab, die vielfältigen Aufgaben der Offenen Jugendarbeit zu diskutieren.

„Es ist besonders wichtig, die jungen Leute in den Situationen abzuholen, in denen sie sich gerade befinden. Daher sind die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit auch für die NÖ Kinder- und Jugendhilfe als niederschwellige Anlaufstellen unverzichtbar. Die Kinder und Jugendlichen können sich hier Rat und Hilfe in schwierigen Situationen holen. Das ist umso bedeutender, kann doch eine helfende Hand zur rechten Zeit oft schwerwiegendere Probleme zu verhindern wissen“, strich Ulrike Königsberger-Ludwig anlässlich des Treffens die Bedeutung der Offenen Jugendarbeit heraus. Sie nutzte die Gelegenheit aber auch, um den vielen engagierten MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit zu danken: „Ohne Ihr Tun wäre Vieles nicht möglich!“

