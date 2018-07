AVISO – Mittwoch, 25.7., 10 Uhr, PK Muchitsch „Abbau des Sozialstaats schreitet voran – was den ArbeitnehmerInnen noch alles droht“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch nimmt am Mittwoch, 25. Juli 2018, in Wien zum Thema „Ein halbes Jahr Regierung Kurz/Strache: Abbau des Sozialstaats schreitet voran – was den ArbeitnehmerInnen noch alles droht“ Stellung. ****

Zeit: Mittwoch, 25. Juli 2018, 10.00 Uhr

Ort: Café Eiles, Josefstädterstraße 2, 1080 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) sc/sl/mp

