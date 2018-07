Nehammer ad Niessl: Bitte mehr Landeshauptmann und weniger Parteisekretär

VP-Generalsekretär mahnt Niessl zur Sachlichkeit und Verantwortung

Wien (OTS) - VP-Generalsekretär Karl Nehammer zeigt sich verwundert, wie der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz in parteipolitischen Mustern verharrt: "Landeshauptmann Niessl sollte aufhören, den SPÖ-Parteisekretär zu spielen. Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz hat er die Verantwortung, sachlich mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten", so Nehammer. Er rät Niessl, sich in den nächsten sechs Monaten lieber auf lösungsorientierte Politik statt auf parteipolitische Profilierung zu konzentrieren.

Nehammer weiter: "Die Bundesregierung hat noch immer alle Hände voll zu tun, die Folgen der SPÖ- Willkommenskultur aufzuräumen. Trotz des roten Schlamassels ist es der neuen Regierung aber durch zahlreiche Maßnahmen gelungen, dass die Zahl der Asylanträge sinkt und jene der Abschiebungen zunimmt. Niessls Kritik an der Regierung in diesen Zusammenhang ist absolut nicht nachvollziehbar", meint heute VP-Generalsekretär Karl Nehammer in Richtung Niessl.

