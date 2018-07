Florian Teichtmeister, Michael Fitz und „Die Toten von Salzburg“

Dreharbeiten zu zwei neuen Fällen des ORF/ZDF-Erfolgskrimis

Wien (OTS) - Wichtige Spuren und Hinweise sind kaum mehr zu finden – und weder auf die langjährige Erfahrung noch die altbewährte Gerichtsmedizin ist diesmal Verlass. Florian Teichtmeister und Michael Fitz stehen vor einem ganz besonders rätselhaften Fall um „Die Toten von Salzburg“, wenn derzeit der vierte Fall der ausgezeichneten ORF/ZDF-Krimireihe entsteht. Die aktuellen Dreharbeiten zu „Mordwasser“ (AT) führten das Team am Freitag, dem 20. Juli 2018, in das direkt am Fuße des imposanten Bad Gasteiner Wasserfalls gelegene Kraftwerk Café, wo die Ermittler einen Leichenfund genauer unter die Lupe nahmen.

„Mordwasser“ (AT) und „Wolf im Schafspelz“ (AT) voraussichtlich 2019 im ORF

In den Hauptrollen des vierten („Mordwasser“, AT) und fünften („Wolf im Schafspelz“, AT) Films, die beide voraussichtlich noch bis Mitte August entstehen, sind erneut Florian Teichtmeister als im Rollstuhl sitzender Salzburger Major Palfinger und Michael Fitz als bayrischer Hauptkommissar Mur zu sehen. Außerdem stehen auch diesmal wieder Fanny Krausz, Erwin Steinhauer, Simon Hatzl, Anna Unterberger, Nikolaus Barton und Helmut Bohatsch vor der Kamera. In Episodenrollen sind diesmal u. a. Regina Fritsch und Sonja Romei (Teil 4) sowie Raphael von Bargen, Stipe Erceg, Johannes Krisch, Sonja Romei und Martina Poel (Teil 5) zu sehen. Regie führt erneut Erhard Riedlsperger, der gemeinsam mit Klaus Ortner und Stefan Brunner auch wieder für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Die Dreharbeiten gehen in Salzburg und Umgebung sowie Bad Gastein über die Bühne. Im ORF zu sehen sind „Mordwasser“ (AT) und „Wolf im Schafspelz“ (AT) voraussichtlich 2019.

Florian Teichtmeister: „Einerseits beeindruckend, andererseits eine Herausforderung“

„Die Rolle ist nach wie vor einfach ein riesiger Glücksfall. Bad Gastein ist natürlich von den geografischen Gegebenheiten einerseits beeindruckend, andererseits eine Herausforderung. Mit dem Rollstuhl stößt man da schon an seine Grenzen. Außerdem tut sich in der Rolle für Major Peter Palfinger so viel an persönlicher Weiterentwicklung in dieser Folge, das ist sehr befriedigend mitzuerleben und mitzugestalten. Er lernt viel dazu und findet auch eine Freundschaft, in der er sich endlich gut aufgehoben fühlt.“

Michael Fitz vor der Kamera mit seinem Sohn

Bei der Premiere von „Königsmord“, dem dritten Teil der ORF/ZDF-Reihe, noch als Gast neben seinem Vater Michael Fitz – nun zieht es dessen Sohn Emanuel Fitz sogar vor die Kamera. Michael Fitz:

„Ich habe zwar schon öfter mit ihm gedreht, aber ich bin jedes Mal sehr stolz. Dann ist man im Hotel beisammen, hat einen Ansprechpartner, abends sitzt man zusammen mit den Kollegen. Ich finde das schon sehr schön.“

Regisseur und Drehbuchautor Erhard Riedlsperger: „Gewisse Leichtigkeit“

„Wichtig ist mir, dass die beiden neuen Geschichten wieder mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt werden. Zwei starke Krimis, aber mit Humor und einem Schuss politischer Unkorrektheit – eine Mischung, wie es sie meiner Meinung nach viel zu selten im Fernsehen gibt“, so Riedlsperger.

Satel-Film-Geschäftsführer und Produzent Heinrich Ambrosch: „Flügel weit über das Salzburger Land spannen“

„Von Salzburg nach Gastein. Wir sind mehr als stolz, dass wir mit der Reihe inzwischen die Flügel weit über das Salzburger Land spannen – vom Mönchsberg bis ins Gasteiner Tal – und freuen uns schon auf viele weitere filmreife Kulissen, die sich für die kommenden Produktionen noch bieten. Mit zwei Romys ist unsere Arbeit bereits belohnt worden, wir hoffen auf viele weitere Auszeichnungen!“, meint Heinrich Ambrosch.

„Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von Satel Film in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der Stadt Salzburg.

Mehr zu den Inhalten der beiden Filme ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

