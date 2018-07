ORF SPORT + mit den Highlights von der Drone Champions League in München und Madrid

Am 24. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 24. Juli 2018, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 und 20.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von den EUROSAF Club Championships 2018 um 20.15 Uhr und von der Drone Champions League (München 2018 um 21.00 Uhr, Madrid 2018 um 22.00 Uhr).

Nach zwei erfolgreichen Renntagen war der Drone Prix Munich, der Auftakt der Drone Champions League 2018, beendet. Während am ersten Tag das Team Rotorama aus der Tschechischen Republik als Sieger hervorging, dominierten am zweiten Tag die NEXXBlades Racing aus Großbritannien. Weiter ging es am 4. und 5. Juli mit den Rennen in Madrid.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 23. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at