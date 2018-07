„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ in ORF eins

Danach: Sommerkabarett mit „Andreas Vitásek: Grünmandl“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ im Sommer – am Dienstag, dem 24. Juli 2018, gibt es um 22.00 Uhr in ORF eins bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ ein Wiedersehen mit den auffälligsten, spannendsten und unterhaltsamsten Gesprächen der vergangenen Jahre. Gleich danach um 22.30 Uhr steht die ORF-Premiere von Andreas Vitáseks Kabarettprogramm „Grünmandl“ auf dem „Sommerkabarett“-Programm von „DIE.NACHT“.

„DIE.NACHT“ am 24. Juli im Überblick

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

Ein wöchentlicher Rückblick auf die Highlights aus den Talks in „Willkommen Österreich“ eröffnet das „DIE.NACHT“-Programm in ORF eins. In „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ gibt es diesmal ein Wiedersehen mit Stermann und Grissemann und ihren Gesprächen mit Lou Lorenz-Dittelbacher, Paulus Manker und Hilde Sochor, Joachim Meyerhoff und Barbara Schöneberger.

Wiedersehen mit dem Sommerkabarett: „Andreas Vitásek: Grünmandl“ um 22.30 Uhr

Andi Vitásek zieht seinen kabarettistischen Hut vor der Legende Otto Grünmandl. Er schlüpft in die Figur und in die Rollen des im Jahr 2000 verstorbenen Tiroler Erzkomödianten und offenbart ein Schatzkästchen absurden Humors.

Die nächsten ORF-„Sommerkabaretts“ am Freitag im Überblick:

27. Juli: Gernot Kulis: „Kulisionen (2)“

3. August: Clemens Maria Schreiner: „Immer ich“

10. August: Comedy Hirten: „In 80 Minuten um die Welt“

17. August: Alex Kristan: „Jetlag“

24. August: Tricky Niki: „PartnerTausch“

31. August: Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“

7. September: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen. Mit zwei Ausnahmen: Am 24. Juli steht Andreas Vitásek mit „Grünmandl“ auf dem Programm und am 31. Juli ist Hosea Ratschiller mit „Die allerletzten Tage der Menschheit“ zu sehen.

Apropos Kabarettistisches: „Kabarettgipfel“ am 3. und 4. Dezember 2018 in der Wiener Stadthalle – Tickets erhältlich

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

