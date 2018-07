Forum Alpbach: UN-Nachhaltigkeitsziele im Fokus von Umweltbundesamt-Session

Diskussion mit Ban Ki-moon und Umweltbundesamt-GF Monika Mörth

Wien (OTS) - Wie Länder bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele voneinander lernen können, steht am 26. August 2018 im Mittelpunkt einer Breakout-Session beim Europäischen Forum Alpbach. Es diskutieren der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, Umweltbundesamt-GF Monika Mörth und weitere hochrangige InteressensvertreterInnen.

Breakout Session 08: „Die Sustainable Development Goals implementieren: Was können Staaten voneinander lernen?“ (in englischer Sprache)

Vortragende: Ban Ki-moon (Vorsitzender „Ban Ki-moon Centre for Global Citizens“), Monika Mörth (Geschäftsführerin Umweltbundesamt), Kim Won-soo (Berater des UN-Generalsekretariats), Susan Myers (Senior Vice President UN-Foundation, New York), Jeffrey D. Sachs (Senior UN-Berater, New York), Aart Jan de Geus (Präsident Bertelsmann Stiftung). Christian Kroll (Senior Berater Bertelsmann Stiftung),

Weitere Informationen: www.umweltbundesamt.at/news_180723

Datum: 26.8.2018, 10:00 - 12:30 Uhr



Ort:

Hauptschule Alpbach

Alpbach



