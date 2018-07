Noch vier Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Baden, Berndorf, Mödling und Weißenkirchen

St. Pölten (OTS/NLK) - Als dritte diesjährige Badener Sommerproduktion feiert am Samstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden „Bonnie & Clyde“, einer der berühmtesten Gangsterfilme aller Zeiten, als Musical Premiere (Buch: Ivan Menchell, Liedtexte: Don Black, Musik: Frank Wildhorn). In den Rollen des Gangsterpärchens sind Dorina Garuci und Mark Seibert zu sehen, Leonard Prinsloo ist für Inszenierung und Choreographie verantwortlich, Michael Zehetner für die musikalische Leitung. Folgetermine der österreichischen Erstaufführung: 1., 4., 8., 12., 16., 17., 25., 28. und 29. August jeweils ab 19.30 Uhr sowie 7. September ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Ab Donnerstag, 2. August, präsentieren die Festspiele Berndorf unter der Intendanz von Kristina Sprenger mit „Boeing Boeing“ Marc Camolettis Komödienklassiker einmal andersrum: In der Berndorfer Fassung von Robert Kolar unterhält eine Frau gleichzeitig Beziehungen zu drei Piloten; die Premiere im Stadttheater Berndorf beginnt um 19.30 Uhr. Unter der Regie von Hakon Hirzenberger spielen Kristina Sprenger, Bigi Fischer, Christoph von Friedl u. a. bis 2. September, jeweils Donnerstag bis Samstag ab 19.30 Uhr sowie Sonntag ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02672/822 53-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Ab Sonntag, 12. August, zeigt das Theater im Bunker Mödling unter dem Titel „Karl MayBe. Mit Schmetterhand und Silberbüchse“ im ehemalischen Luftschutzstollen „Die erschwindelten Lebensreisen des Zuchthäuslers Karl May“. Die Premiere beginnt um 18.30 Uhr; Konzept und Inszenierung: Bruno Max; es spielt das Ensemble des Theaters zum Fürchten. Gespielt wird das Stationentheater im verwinkelten Luftschutzstollen bis 2. September, jeweils Donnerstag bis Sonntag; zwischen 18.30 und 21.15 Uhr startet alle zehn bis 15 Minuten eine Gruppe Zuschauer. Nähere Informationen und Karten beim Theater zum Fürchten unter 02236/429 99 und 01/544 20 70 sowie www.theaterimbunker.at.

Die letzte Premiere des diesjährigen Theaterfestes Niederösterreich findet dann am Freitag, 31. August, ab 19 Uhr bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen statt: Ödön von Horváths Volksstück „Geschichten aus dem Wiener Wald“ wird dabei zum ersten Mal an einem der Originalschauplätze, dem Weltkulturerbe Wachau, gezeigt. Unter der Regie von Martin Gesslbauer spielen Waltraut Haas, Christian Futterknecht, Marcus Strahl, Martin Oberhauser u. a. im Teisenhoferhof in Weißenkirchen bis 9. September, Freitag und Sonntag jeweils ab 19 Uhr sowie Samstag ab 15 und 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen unter 02715/2268 und www.wachaufestspiele.com.

Nähere Informationen und Karten für alle Produktionen auch bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/960 96-111 und im Internet unter www.theaterfest-noe.at, wo zudem die kostenlose Programmbroschüre bestellt werden kann.

