Liesing: Mondfinsternis im „Sterngarten“ bestaunen

Wien (OTS/RK) - Wiederum informieren ehrenamtlich tätige Experten des „Astronomischen Büro Wien“ interessierte Laien über einen aktuellen Himmelskunde-Schwerpunkt: Am Freitag, 27. Juli, ab 20.30 Uhr, behandeln die auskunftsfreudigen Fachleute mit dem Publikum bei einem Treffen im „Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg“ (23., Georgsgasse, Rysergasse) das Kapitel „Totale Mondfinsternis“. Mit „allgemeinen“ astronomischen Aufklärungen werden die Besucherinnen und Besucher auf das Thema des Abends eingestimmt. Gegen 21.30 Uhr soll die Beobachtung der völligen Mondfinsternis mit freiem Auge möglich sein. Hernach kommt ein Spiegelteleskop zum Einsatz, mit dem die umfassende Betrachtung der „Marsopposition“ erfolgt. Das Team des „Astronomischen Büro Wien“ rät den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Mitnahme von Taschenlampen und einfachen Ferngläsern (bei Sehschwächen). Der Eintritt ist gratis. Spenden der Gäste sind dennoch willkommen. Auskünfte: Telefon 889 35 41. Zuschriften an die Astronomen via E-Mail: astbuero @ astronomisches-buero-wien.or.at.

www.astronomisches-buero-wien.or.at

