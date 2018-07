Margareten: Lesung „Unter fremden Himmeln“ am 25.7.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) organisiert am Mittwoch, 25. Juli, einen Leseabend mit den Autoren Katharina Goetze und Markus Grundtner. Die Lesung hat das Motto „Unter fremden Himmeln“ und so lautet auch der Titel einer geplanten Publikation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern der Gruppe „Jung Wien 14“. Die Kurzprosa- und Lyrik-Texte sollen schon im Herbst 2018 veröffentlicht werden. Das Publikum hört im gemütlichen Vereinslokal in Margareten in der Anzengrubergasse 19 fesselnde Geschichten „zwischen einem Irgendwo und einem Anderswo“. Beginn:

19.30 Uhr. Spenden der Zuhörerschaft werden erbeten (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt plus Getränk). Nähere Informationen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher).

Heikle Frage: „Gehen wir in der Fremde verloren...?“

An dem Abend gehen die Rezitatoren der kniffligen Frage „Gehen wir in der Fremde verloren oder finden wir erst dort wirklich uns selbst?“ auf den Grund. Katharina Goetze weilte für einige Zeit in England, Ägypten und Laos. Seit 2015 lebt und schreibt die Autorin in Wien. Neben dem Druck von Texten in Anthologien sind wiederholte Auszeichnungen bei literarischen Wettbewerben zu erwähnen. Markus Grundtner ist als Literat und als Jurist tätig. Früher arbeitete der rechtskundige Autor freiberuflich als Journalist. Mannigfache Veröffentlichungen von Texten in Zeitschriften und Büchern, Teilnahmen an Literatur-Sendungen im Rundfunk und Lesungen in Österreich und Deutschland runden die Vita des Schreibers ab. Informationen über die anstehende Lesung im „read!!ing room“-Vereinslokal erhalten Interessierte per E-Mail:

readingroom@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Literatur-Vereinigung „Jung Wien 14“:

https://jungwien14.com/ueber/

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk