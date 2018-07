Sach- und Personenschaden nach gefährlichem Überholmanöver

Wien (OTS) - Am 22.07.2018 kam es gegen 03:40 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Gudrunstraße/Sonnleithnergasse (10. Bezirk). Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfallkommandos wollte ein 21-Jähriger mit einem PKW nach links einbiegen, während er von einem 31-jährigen Autolenker am dortigen ungeregelten Schutzweg überholt wurde. Bei der darauffolgenden Kollision verlor der Zweitbeteiligte die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Poller und im Anschluss gegen eine Hauswand. Der 21-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.

