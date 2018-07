Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Wien (OTS) - Am 22.07.2018 bemerkten gegen 11:55 Uhr Streifenbeamte der Polizeiinspektion Kandlgasse einen Mann, der die Westbahnstraße (7. Bezirk) mit einem auffälligen Damenrad befuhr. Da der Verdacht eines Diebstahls im Raum stand, führten die Polizisten eine Kontrolle zur Sachverhaltsklärung durch. Hierbei verwickelte sich der Lenker (41) in Widersprüche. Es wurden außerdem in seinem Gewahrsam mehrere Schlüssel für Sperrschlösser gefunden. Nachdem das weibliche Opfer des Fahrrad-Diebstahls zufällig zu der Polizeiintervention hinzugekommen war und ihre Ansprüche glaubhaft machen konnte, sprachen die Beamten die vorläufige Festnahme gegenüber dem Mann aus. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.

