Festnahme nach Widerstandshandlung gegen Polizei

Wien (OTS) - Am 22.07.2018 kam es gegen 02:30 Uhr in einer Wohnung in der Troststraße (10. Bezirk) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Mann und seiner 23-jährigen Lebensgefährtin. Bei der polizeilichen Intervention zeigte sich der Mann unkooperativ und gebärdete sich. Hierbei verletzte er einen Beamten an der Hand, woraufhin die Festnahme des 27-Jährigen ausgesprochen wurde. Auch gegen diese Maßnahme setzte der Mann Widerstandshandlungen. Er befindet sich in Haft. Die 23-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

