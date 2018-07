LEADER macht das Weinviertel KOST.bar

Die LEADER Region Weinviertel Ost macht mit ihrer Initiative KOST.bares Weinviertel auf die Schätze der Region aufmerksam und schafft Bewusstsein für die regionale Wertschöpfung.

Weinviertel (OTS) - Die LADER Region Weinviertel Ost fördert Projektideen von Bürgern, Vereinigungen oder Gemeinden zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum, konkret in 58 Gemeinden des östlichen Weinviertels. Unser Ziel ist es, das Weinviertel weiter zu entwickeln. Jeden Tag arbeiten wir daran, dass unsere Region noch KOST.barer und LEBENS.werter wird. Dazu setzen wir auch eigene Impulse, welche wir im LEADER-Team gemeinsam umsetzen, wie z.B. die Initiative KOST.bares Weinviertel.

Im Jahr 2012 wurde im Rahmen der Vorbereitung zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2013 das Projekt „KOST.bares Weinviertel“ gestartet. Mit dem entwickelten Regionspartnerprogramm Weinviertel wurde eine mehrjährige, intensive Vernetzung von heimischen Nahrungsmittelproduzenten, Gastronomen, Heurigenbetrieben und Beherbergern innerhalb der Region vorangetrieben. Die Nutzung von Synergien und das Lernen durch best practice Beispiele war bereits 2013 der Grundgedanken der Initiative KOST.bares Weinviertel und ist es bis heute geblieben. In den letzten drei Jahren hat sich das KOST.bare Weinviertel von einer Vernetzungsplattform zu einem Maßnahmenangebot, welches die bestehenden, aber oft unbekannten Kostbarkeiten des Weinviertels vor den Vorhang holt, weiter entwickelt. So werden heute regionale Produkte ebenso vorgestellt wie die einzigartige Natur-und Kulturlandschaft und die vielen spannenden Erlebnismöglichkeiten. Die bereits umfangreich gesammelten Informationen können auf der Plattform www.kostbares-weinviertel.at abgerufen werden.

Regionale Produkte online finden

Geschäftsführerin DI Christine Friedl erklärt: „ Aktuell wichtigstes Ziel des KOST.baren Weinviertels ist es, vermehrt Bewusstsein sowohl für die Wertschöpfung als auch für die Wertschätzung unserer regionalen Kostbarkeiten zu schaffen “. Das Kernstück, eine Online-Produktdatenbank, listet bereits mehr als 2.300 Produkte von über 220 Weinviertler Produzenten auf und unterstützt so den Einkauf von regionalen Kostbarkeiten. Über verschiedene Suchmasken kann nach Produkten, Produzenten und Vermarktern gesucht werden. Der Zugang zur Datenbank erfolgt über die Plattform www.kostbares-weinviertel.at.

Weiters sind Produktvideos über die Herstellung heimischer Nahrungsmittel entstanden. Diese Form der Wissensvermittlung kommt besonders bei Schulen gut an und gewährt schon den Jüngsten in ansprechender Form einen Blick hinter die Kulissen der Wertschöpfungskette.

Besondere Zielgruppe: Kinder

Die Wertevermittlung von heimischen Lebensmitteln an Kinder ist der Initiative KOST.bares Weinviertel ein besonderes Anliegen. Deshalb wurden auch Unterrichtsmaterialien zur „Weinviertler Ernährungspyramide“ entwickelt. Obmann Bgm. Kurt Jantschitsch hebt hervor: „ Die Volksschulen des östlichen Weinviertels können die Weinviertler Ernährungspyramide anhand von umfangreichen Lehrmaterialien in den Unterricht einbauen, welche kostenlos für jede Schule zur Verfügung gestellt werden. So sollen unsere Volksschüler die breite Palette an Weinviertler Produkten kennen und schätzen lernen. “ Ein weiteres Projekt wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Der Ideenwettbewerb „Jausenbox-Detektive“ für alle Volksschulklassen des östlichen Weinviertels machte die Schulkinder zu Spürnasen in der eigenen Jausenbox und regte dazu an, sich dem breit gefächerten Thema „Woher kommt mein Essen?“ auf vielfältigste Weise anzunähern.

Vernetzung

Die Initiative KOST.bares Weinviertel setzt auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, um weiter das Bewusstsein für Produkte aus dem Weinviertel und jene Menschen, die dahinter stehen, zu schaffen. So wurde eine Innovationswerkstatt abgehalten, um Kundenbedürfnisse und -erwartungen in Bezug auf regionale Lebensmittel zu erarbeiten und Ideen zum Thema „Regional einkaufen und essen“ zu entwickeln. Regelmäßig finden auch Vernetzungstreffen mit LEADER-Regionen statt, die eine ähnliche Struktur ihrer Projekte und Themenfelder aufweisen.

LEADER macht es möglich

Möglich wird dieser Regionalentwicklungsimpuls durch das LEADER-Förderprogramm. Durch die Fördermitteln von EU, Bund und Land kann sich das Team der LEADER Region Weinviertel Ost für die Steigerung der Wertschätzung und die Wertschöpfung im Weinviertel einsetzen.

Hinter dem abgekürzten Begriff „LEADER“ verbirgt sich ein europäisches Förderprogramm zur innovativen Förderung des ländlichen Raumes. Im östlichen Weinviertel haben sich 58 Gemeinden mit aktuell 113.658 Einwohnern zur LEADER Region Weinviertel Ost zusammengeschlossen. Das „KOST.bare Weinviertel“ und das „LEBENS.werte Weinviertel“ sind die beiden Leitinitiativen der LEADER-Region. Sie geben die Entwicklungsziele und die Gestaltungsmöglichkeiten für Projekte vor.

