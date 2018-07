Matrimony.com richtet GlobalMuslimMatch.com mit sieben Seiten zur Partnervermittlung und einer Zielgruppe von 1,5 Milliarden Muslimen ein

Matrimony.com, der Marktführer für Online-Eheschließungen, hat sieben regionsspezifische Webseiten für muslimische Partnervermittlung eingerichtet, die 1,5 Millionen Muslime in Nahost, den USA, Europa, Indonesien, Bangladesch und Malaysia anvisiert.

GlobalMuslimMatch.com, mit Hauptsitz in Dubai, wird die Partnervermittlungsseiten ArabMuslimMatch.com, AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com, BangladeshiMuslimMatch.com und MalaysianMuslimMatch.com umschließen.

Das börsennotierte Unternehmen, das bereits Erfolge im Segment der Online-Eheschließung in Indien vorzuweisen hat, möchte seine 18 Jahre Erfahrung mit den Besonderheiten der Partnervermittlung einer ähnlichen Zielgruppe auf globaler Ebene zugute kommen lassen.

Das Unternehmen betreibt bereits exklusive Eheschließungsdienste in einigen der SAARC-Länder und genießt in manchen Ländern, wie z. B. Sri Lanka, eine marktführende Position. Nun wird Matrimony.com zusammen mit GlobalMuslimMatch seine Dienste effektiv etwa einem Drittel der Weltbevölkerung bereitstellen.

Die Dienste werden über die jeweiligen Webseiten und Apps auf der Android-Plattform verfügbar sein.

Die globale Expansion kommentierte Murugavel Janakiraman, CEO von Matrimony.com, mit den Worten: "Wir sind der festen Überzeugung, dass unser einzigartiges Verständnis der Partnervermittlungsbranche gemeinsam mit unseren 18 Jahren Erfahrung mit dem Aufbau eines stark gewinnbringenden börsennotierten Unternehmens uns für unsere globale Expansion gut rüstet. Wir finden, dass der weltweit fragmentierte Markt der muslimischen Partnervermittlung etablierten Akteuren wie uns eine riesige Chance bietet. Die Besonderheiten der Online-Eheschließung in Asien ähneln stark jenen, in den von uns nun angepeilten Märkten. Außerdem werden wir dafür Sorge tragen, Muslimen und Musliminnen in dieser Region eine breitere Auswahl und umfassendere Erfahrung der Partnervermittlung anzubieten bzw. zu bereiten."

Matrimony.com, ein namhaftes verbraucherorientiertes Internetunternehmen, gilt als Marktführer auf den Gebieten Online-Partnervermittlung und Eheschließungsdienste.

