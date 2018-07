Kurtz-Ahlers & Associates gibt unternehmensweites Rebranding zu 'Hidden Doorways, A KAA Travel Collection' bekannt

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Kurtz-Ahlers & Associates, das führende Unternehmen im Bereich Luxusreisevertrieb und Marketingstrategie gab heute sein Rebranding zu "Hidden Doorways, A KAA Travel Collection" bekannt. Nachdem das Unternehmen 16 Jahre lang die Luxusreisebranche geprägt hat, erhält es einen neuen Titel, der seine Hingabe zum Entdecken, Entwickeln und Repräsentieren der seltensten Reiseziele und Erlebnisse der Welt vermitteln soll.

Das in Südkalifornien ansässige Unternehmen Kurtz-Ahlers & Associates wurde von JoAnn Kurtz-Ahlers gegründet und besitzt heute den Ruf, die besten Hotels, Luxusresorts und exklusiven Reiseziele der Welt zu repräsentieren. Das Unternehmen ist für seine langjährigen Beziehungen zu Reiseexperten und seine nachweisliche Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung messbarer Ergebnisse durch individuell zugeschnittene Marketing- und Verkaufsvertretungen bekannt.

"Nach 16 Jahren, in denen wir Kurtz-Ahlers & Associates an die Spitze unserer Branche geführt haben, haben wir die Möglichkeiten erkannt, die uns das Rebranding unseres Unternehmens bietet. Dadurch wollen wir die Werte, die wir vertreten, in den Mittelpunkt stellen", sagte Gründerin und Präsidentin JoAnn Kurtz-Ahlers. "In der heutigen Welt des sozialen Austausches und der Sättigung bietet Hidden Doorways, A KAA Travel Collection die Möglichkeit, Orte und Momente zu entdecken und zu erschließen, die wirklich aufregend und inspirierend sind."

Unter der Leitung von JoAnn Kurtz-Ahlers und ihrem erfahrenen Team, wird Hidden Doorways, A KAA Travel Collection weiterhin die weltweit einzigartigsten und unbekanntesten Reiseziele und Erlebnisse entdecken, erschließen und repräsentieren. Das Unternehmen verfügt über aktive Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt, von den Vereinigten Staaten bis nach London, Brasilien und darüber hinaus. So schafft das Unternehmen ein globales Netzwerk von personalisiertem Service für Immobilien und DMCs in 34 Ländern.

Hidden Doorways, A KAA Travel Collection beerbt die Leidenschaft von Kurtz-Ahlers & Associates, das Seltene und Unentdeckte zu repräsentieren. Von Pferdetrekking durch die Berge der Mongolei über ein unvorhersehbares Abenteuer im Herzen Londons bis hin zu einer völlig neuen Art des Unternehmertums bietet Hidden Doorways, A KAA Travel Collection mit seinen Reisezielen einzigartige und unvergessliche Erlebnisse.

Um die offizielle Markeneinführung für Hidden Doorways zu sehen, besuchen Sie bitte https://youtu.be/QaN4QOXQqwQ

Weitere Informationen zu Hidden Doorways, A KAA Travel Collection erhalten Sie von JoAnn Kurtz-Ahlers unter joann @ hiddendoorwaystravel.com oder besuchen Sie www.hiddendoorwaystravel.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Victoria King Public Relations unter vhk @ vkpr.com oder (310) 207-5175.

