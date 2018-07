FPÖ-Gudenus ad Kern: „SPÖ blinkt links und biegt neoliberal ab“

„SPÖ wollte Finanzmärkten hunderttausende Sozialwohnungen ausliefern“

Wien (OTS) - „Wenn SPÖ-Chef Kern nun versucht, sich als Schutzpatron von Österreichs Mietern zu gerieren, dann ist das bestenfalls zynisch", erinnerte heute der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus an die im 'Plan A' vom Kurzzeitkanzler vorgesehene faktische Zerstörung gemeinnütziger Bauvereinigungen.

"Die SPÖ wollte der Finanzwelt Tür und Tor in den sozialen Wohnbau öffnen. Es ist aber diese Bundesregierung, die derartigen Tendenzen einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben hat", verwies Gudenus auf die neoliberale Wohnpolitik der Sozialdemokratie. "Hunderttausende Menschen hätten sich ihrer Wohnsicherheit beraubt gesehen, wenn der 'Plan A' umgesetzt worden wäre", stellte Gudenus klar.

Wohnen sei ein Grundbedürfnis und die Bundesregierung trage diesem Umstand Rechnung. "Die SPÖ übt sich in billiger Polemik, während wir die Probleme der Menschen lösen. Am Beispiel der dramatisch hohen Wohnkosten in Wien zeigt sich deutlich, wie ausgebrannt Christian Kern und seine Genossen eigentlich wohnpolitisch sind", sagte Gudenus.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at