Hartnäckigkeit der AK zahlt sich aus: 6700 Euro Nachzahlung für Angestellten in Handyshop

Linz (OTS) - Eineinhalb Jahre lang nur unregelmäßig und unvollständig entlohnt, nach der Kündigung keine Beendigungsansprüche erhalten und vom Chef des Diebstahls bezichtigt: Mit diesem Rucksack voll Sorgen kam ein Angestellter eines Handyshops in die AK-Rechtsberatung. Selbst als sich der Diebstahlsvorwurf als völlig haltlos herausgestellt hatte, floss noch immer kein Geld. Die AK musste fast drei Jahre für den Arbeitnehmer kämpfen, bis er endlich 6700 Euro nachbezahlt bekam – zusätzliche Ansprüche waren leider bereits verfallen. „Es schockiert mich immer wieder, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Unternehmer von ihren Mitarbeitern die Arbeitsleistung verlangen, die Gegenleistung – den korrekten Lohn – aber beharrlich verweigern“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Zum zustehenden Geld zu kommen, ist für Arbeitnehmer/-innen manchmal eine wahre Tortur. So auch für den technischen Angestellten, der knapp eineinhalb Jahre lang in einem Handyshop in Linz beschäftigt war. Die gesamte Zeit über tröpfelte das Gehalt bei ihm nur unpünktlich und unvollständig ein. Dann kündigte ihn sein Chef, bezahlte aber weder das offene Gehalt noch die Beendigungsansprüche. Im Gegenteil: Er legte seinem Mitarbeiter eine Erklärung vor, in der dieser bestätigen sollte, dass alle Ansprüche abgegolten seien. Zum Glück unterschrieb der Angestellte nicht und ging zur Arbeiterkammer. Aufgrund kurzer Verfallsbestimmungen waren zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits einige Ansprüche verfallen. „Da rackern sich Arbeitnehmer für ihre Firmen ab und als Dank müssen sie dann ihrem Geld hinterherschauen. Der Verfall von Lohnansprüchen ist weder aus rechtlichen noch aus moralischen Gründen nachvollziehbar. Daher: Weg mit Verfallsfristen von unter drei Jahren. Schließlich geht‘s um Millionen, um die Arbeitnehmer regelrecht geplündert werden“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Für den Handyshop-Angestellten forderten die AK-Rechtsexperten/-innen die offenen Ansprüche vom Arbeitgeber schriftlich ein. Dieser reagierte darauf mit einer Strafanzeige und unterstellte seinem Mitarbeiter Diebstahl, Betrug und Erpressung. Die Anschuldigungen erwiesen sich schnell als völlig haltlos, das Verfahren wurde eingestellt. Nun brachte die AK Klage ein. Im Zuge der Verhandlungen wollte der Arbeitgeber durch Zeugen und Blanko-Kassabelege beweisen, dass der Arbeitnehmer sein Geld in bar erhalten habe. Der unverschämte Versuch misslang, der Arbeitgeber wurde nach einer Berufung auch in zweiter Instanz rechtskräftig verurteilt. Seine Schulden beglich er trotzdem nicht. Daher beantragte die AK eine Exekution, die erfolglos blieb. Erst nach der Firmenpleite und zwischenzeitlich fast drei Jahren Wartezeit erhielt der Angestellte endlich seine 6700 Euro über den Insolvenzfonds bezahlt.

