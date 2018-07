ORF SPORT + mit den Highlights von den Wachauer Radtagen 2018

Am 23. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, 23. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der FIA Formula 3 Championship Zandvoort 2018 um 19.00 Uhr, von den Wachauer Radtagen 2018 um 20.20 Uhr, vom Großglockner Berglauf 2018 um 20.50 Uhr und vom UCI Mountainbike Weltcup 2018 – XCO Vallnord um 21.20 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, Episode 1 von Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch um 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.50 Uhr und das ITU World Triathlon Magazin um 22.00 Uhr.

Am 14. und 15. Juli fanden die 20. Wachauer Radtage mit fast 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Mautern an der Donau statt. Auch in diesem Jahr boten drei herausfordernde und abwechslungsreiche Strecken (50 km, 85 km, 150 km) durch das Weltkulturerbe Wachau und das Waldviertel für alle Sportlerinnen und Sportler genau das Richtige.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

