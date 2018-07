EANS-Stimmrechte: Ottakringer Getränke AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent: Ottakringer Getränke AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person: Dkfm. Engelbert Wenckheim

4. Name der Aktionäre: Ottakringer Holding AG

5. Datum der Schwellenberührung: 20.07.2018

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte | Finanz- |Summe von 7.A|Stimmrechte des| | |die zu Aktien | / sonstigen | + 7.B in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| |Situation am Tag | | | | | |der |89,48 % |0,00 % |89,48 % |2.412.829 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung|96,63 % |0,00 % |96,63 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

______________________________________________________________________________ |ISIN der Aktie|Anzahl der | |Prozentanteil der| | |______________|Stimmrechte__|_______________|Stimmrechte______|_______________| | |Direkt (§ 130|Indirekt (§ 133|Direkt (§ 130 |Indirekt (§ 133| |______________|BörseG_2018)_|BörseG)________|BörseG_2018)_____|BörseG)________| |AT0000758008__|_____________|2.158.994______|_________________|89,48_%________| |Subsumme_A____|_____________|2.158.994______|_________________|89,48_%________|

7.B.1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z 1 BörseG 2018

__________________________________________________________________________ | | | |Anzahl der | | |Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist|Stimmrechte die|Prozentanteil der| |Instruments | | |erworben werden|Stimmrechte | |____________|____________|______________|können_________|_________________| |Subsumme_B.1|____________|______________|_______________|_________________|

7.B.2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z 2 BörseG 2018

_____________________________________________________________________________ |Art des | | |Pyhsisches|Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|der | |____________|____________|______________|Settlement|___________|Stimmrechte__| |Subsumme_B.2|____________|______________|__________|___________|_____________|

8. Informationen in Beug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstige Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________ | | | |Direkt |Direkt | | | | |Direkt |gehaltene |gehaltene |Total von | |Ziffer|Name |kontrolliert|Stimmrechte in|Finanz- / |beiden (%)| | | |durch Ziffer|Aktien (%) |sonstige | | |______|_______________|____________|______________|Instrumente_(%)|__________| |1 |Dkfm. Engelbert| | | | | |______|Wenckheim______|____________|______________|_______________|__________| |2 |Ottakringer |1 | | | | |______|Privatstiftung_|____________|______________|_______________|__________| |3 |Wenckheim |1,2 | | | | |______|Holding_AG_____|____________|______________|_______________|__________| |4 |Ottakringer |3 |89,48 % | | | |______|Holding_AG_____|____________|______________|_______________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechte nach der Hauptversammlung: -entspricht-Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare

Die Reduktion der Stimmrechte der Ottakringer Holding AG resultiert aus dem Verkauf von 172.454 Stück Stammaktien der Ottakringer Getränke AG an die Ottakringer Getränke AG. Der Verkauf erfolgte im Rahmen des am 29.5.2018 von der Ottakringer Getränke AG veröffentlichten freiwilligen Teilangebots über den Rückkauf eigener Stammaktien.

Emittent: Ottakringer Getränke AG

Ottakringer Platz 1

A-1160 Wien

Telefon: +43 1 49100- 0

FAX: +43 1 49100- 2613

Email: alexander.tesar @ ottakringerkonzern.com

WWW: www.ottakringerkonzern.com

ISIN: AT0000758032, AT0000758008

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

