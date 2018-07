Norgine eröffnet neues deutsches büro in Wettenberg

Amsterdam (ots/PRNewswire) -

Norgine investiert weiter, um seine Wachstumsstrategie zu untermauern

Deutschland ist der größte Produktabsatzmarkt für Norgine

Norgine B.V. gab heute bekannt, dass ein neues Büro in Deutschland, Im Westpark 14 in 35435 Wettenberg eröffnet wurde.

Norgine ist ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, das vor über 110 Jahren gegründet wurde und in den Niederlanden ansässig ist. Norgine erwirbt, entwickelt, produziert und vertreibt transformative Arzneimittel und Medizinprodukte für Patienten verschiedener Therapiebereiche wie Gastroenterologie, Hepatologie, Krebserkrankungen und Supportive Care sowie ein Portfolio gut etablierter Marken.

Norgine ist seit 1928 in Deutschland ansässig und beschäftigt über 100 Mitarbeiter in den Bereichen Marketing und Vertrieb, wissenschaftlichen sowie weiteren unterstützenden Funktionen, die sich um die Vermarktung unserer Produkte kümmern. Die wichtigsten Produkte von Norgine in Deutschland sind PLENVU®, XIFAXAN®, MOVICOL®, MOVIPREP®, LYMPHOSEEK® und DANTRIUM® (DANTROLEN i.v.).

Peter Stein, CEO von Norgine, sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass unser neues Büro in Deutschland uns helfen wird, das Angebot unserer transformativen Produkte und den qualitativ hochwertigen Service für Gesundheitseinrichtungen und Patienten aufrechtzuerhalten. Wir glauben, dass diese Investition unser starkes "One Norgine" -Team, das mit unseren Partnern die Vision für die Verbesserung des Lebens von Patienten teilt, weiterhin unterstützen wird. "

Das Büro wurde von Peter Stein offiziell eröffnet. Begleitet wurde die Eröffnung durch den Kanzleramtschef und Bundesminister für besondere Aufgaben, Prof. Dr. Helge Braun und Herrn Thomas Brunner, Bürgermeister von Wettenberg.

