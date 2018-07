AVISO-PK: Hartinger-Klein präsentiert Endoprothetikbericht

Erstmals lückenlose Datenerfassung über Knie- und Hüftendoprothetik-Operationen – Pressekonferenz Donnerstag, 26.7. 2018 um 9:00 Uhr

Wien, 20.7.2018 (OTS) - Rund 36.000 endoprothetische Eingriffe werden jedes Jahr in Österreich vorgenommen. Dazu kommen weitere knapp 4.000 Operationen, um künstliche Knie- oder Hüftgelenke auszuwechseln. Auf Initiative des Sozial- und Gesundheitsministeriums konnten jetzt erstmals alle Daten dieser chirurgischen Eingriffe lückenlos erfasst und im neuen Endoprothetik-Bericht zusammengefasst werden, der in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Gesellschaften für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie den betroffenen Stakeholdern erstellt wurde. Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein präsentiert den Bericht in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Patientenanwalt Gerald Bachinger, Christian Fialka, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie, und Klemens Trieb, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädischer Chirurgie.

Zeit: Donnerstag, 26. Juli 2018 – 09:00 Uhr



Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Stubenring 1; 1010 Wien

Saal V, erster Stock





Ihre Gesprächspartner sind:

- Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein

- Dr. Gerald Bachinger, Patientenanwalt Niederösterreich

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Fialka, Präsident Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Klemens Trieb, Vizepräsident Österreichische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie

- Dr. Silvia TÜRK, Qualitätsmanagerin des Bundesministerium / Projektleiterin

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Mag. Cornelia Mayer

stv. Pressesprecherin

+43 (1) 71100-86 2468

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

www.facebook.com/sozialministerium