Kärnten-Koalition bilanzierte 100 Tage Amtszeit im Live-Stream

LH Kaiser und LR Gruber gehen neue Wege in der Kommunikation – Übertragung des Bilanz-Interviews erreichte 2.395 Menschen auf Facebook live

Klagenfurt (OTS) - Die Bilanz zu 100 Tage Kärnten-Koalition nahmen Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber zum Anlass, um auch in der Kommunikation neue Wege zu gehen. Vor der eigentlichen Pressekonferenz gab es ein Live-Stream-Interview im Internet. „Wir entwickeln in unserer Koalitionsregierung natürlich auch die Kommunikation weiter und setzen dabei das in der vergangenen Legislaturperiode vom Landespressedienst umgesetzte Kommunikationskonzept fort“, erklären Kaiser und Gruber das Doppelinterview. Ziel sei es, auch mit den Menschen im Land direkt in Kontakt zu treten. Herzstück des Interviews war Facebook live, das einwandfrei funktioniert hat. Dies zeigen auch die Zugriffszahlen. So wurden während des halbstündigen Stream via Facebook 2.395 Menschen erreicht und es gab mehr als 123 Kommentare und Reaktionen.



„Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem für uns neuen Format. Es gab zwar Tonprobleme auf dem YouTube-Channel, diese wurden aber mittlerweile gelöst, so dass auch auf diesem Kanal der Beitrag ‚on demand‘ vertont abgerufen werden kann“, so Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. Die Bewerbung fand ausschließlich über die landeseigenen Kommunikationskanäle Facebook, kärnten.tv, kärnten.magazin und die Internetnachrichtensendung kärnten.tv90 statt.



„Die tatsächliche Reichweite sehen wir in ein paar Tagen, denn das Interview kann natürlich auf facebook, YouTube und kärnten.tv weiterhin angesehen werden. Erfahrungsgemäß steigen die Zugriffe noch um ein Vielfaches“, so Kurath. Die weitere Nutzung dieses Interviewformates ist im Anlassfall angedacht, Live-Streams sollen forciert werden. Für die Moderation des Interviews konnte Martina Klementin gewonnen werden, der Live-Stream selbst wurde von der Firma KT1 durchgeführt.



Das Video ist ‚on demand‘ unter https://kaernten.tv/shows/238 sowie unter https://www.youtube.com/watch?v=Jd4QTGy6pt0 abrufbar.



