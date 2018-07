Toto: Dreifachjackpot und Summer Cash – es geht um 60.000 Euro

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 29A ging es um das Toto Summer Cash – und damit um eine garantierte Dreizehner Gewinnsumme von 50.000 Euro. Doch niemand kam in den Genuss dieses monetären Sommerfeelings, denn es gelang – zum dritten Mal in Folge – niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen.

Somit wurde aus der Summer Cash Runde nun ein Dreifachjackpot, und in der bevorstehenden Runde am Wochenende geht es um etwa 60.000 Euro für den Dreizehner.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit geht es hier gleich um zwei Jackpots.

Annahmeschluss für die Runde 29B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 29A:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 50.000,00 – 60.000 Euro warten 7 Zwölfer zu je EUR 624,00 71 Elfer zu je EUR 13,60 546 Zehner zu je EUR 3,50 57 5er Bonus zu je EUR 14,10

Der richtige Tipp: X X 2 1 1 / 1 1 2 1 2 1 2 X 2 1 1 X X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 1.844,64 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 365,76 Torwette 3. Rang: 17 zu je EUR 26,80 Hattrick: JP zu EUR 106.515,83

Torwette-Resultate: 0:0 1:1 0:2 1:0 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at