Holzleitner zur Jugendhilfe: Erster Schritt in die richtige Richtung

SPÖ-Jugendsprecherin erinnert Familienministerin an SP-Antrag mit Qualitätsstandards und Vereinheitlichung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner bezeichnet die Reaktion der Familienministerin in Sachen Kinder- und Jugendfürsorge „als ersten Schritt in die richtige Richtung“. Neben einer Absage an die Verländerung der Kompetenzen, hofft die SPÖ-Abgeordnete darüber hinaus, dass einem entsprechender SPÖ-Antrag im Sinne höchster Qualitätsstandards und einer Vereinheitlichung im nächsten Familienausschuss zugestimmt wird. ****

Die SPÖ habe eine „Verländerung“ der Kompetenzen für die Kinder- und Jugendhilfe schon immer kritisch gesehen. „Die Kompetenzverlagerung werde den Kinderschutz in Österreich verschlechtern: „Fehlende österreichweite Standards können zu einer Gefahr für das Kindeswohl werden. Auch der Grundsatz, dass jedes Kind gleich viel wert sein soll, gilt dann in diesem Bereich nicht mehr“, kritisiert Holzleitner.

Wenn sich der Bund aus dem Bereich komplett zurückzieht, würden die Unterschiede zwischen den Bundesländern verschärft und könnte die Qualität sinken, befürchtet die SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) sc/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at