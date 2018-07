ORF SPORT + mit Austrian Bowl XXXIV und vom UNIQA-ÖFB-Cup

Weiters am 21. und 22. Juli der Silver Bowl XXI und das Abschiedsspiel von Steffen Hofmann

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 21. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom American Football Silver Bowl XXI Vienna Knights – Amstetten Thunder um 14.50 Uhr und vom American Football Austrian Bowl XXXIV Dacia Vikings – Swarco Raiders Tirol um 18.50 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die World Sailing Show 2018 um 18.00 Uhr und die Höhepunkte von der Porsche Supercup Series Silverstone 2018 um 18.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom UNIQA-ÖFB-Cupspiel A XIII Auhof Center – Austria Wien um 10.50 Uhr und vom Fußball-Abschiedsspiel für Steffen Hofmann um 19.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 Uhr, ein Kurzfilm zum „European Street Football Festival“ um 19.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom UNIQA-ÖFB-Cup 2018/19 um 21.30 Uhr und von der Extreme Sailing Series in Portugal um 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 22. Juli.

Im Silver Bowl XXI stehen einander der niederösterreichische Lokalmatador, Amstetten Schnitz’l Land Thunder, und die Vienna Knights gegenüber. Für die Amstettner ist es nach 2001 – damals noch als Amstetten Thunderbolts – der insgesamt zweite Silver Bowl der Vereinsgeschichte und gerade zu Hause in Niederösterreich wäre der Titel umso bedeutender. Nach einem Jahr Pause konnten sich auch die Vienna Knights wieder für das Finalspiel qualifizieren und streben nach der Trophäe. Der Sieger dieses Finalspiels aus der Division I wird in der kommenden Saison in die Austrian Football League aufsteigen.

Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Daniel Fettner.

Im Finalspiel der Austrian Football League, dem Austrian Bowl XXXIV, treffen die Swarco Raiders Tirol auf die Dacia Vikings. Das ewige Duell der beiden Teams verspricht auch diesmal wieder Brisanz, nachdem beide Teams in der Regular Season jeweils ein direktes Duell für sich entscheiden konnten. Zudem mussten sich die Tiroler im vergangenen Jahr im Finalspiel gegen die Wiener geschlagen geben und möchten die Trophäe heuer, nach 2015 und 2016, wieder mit nach Hause nehmen.

Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator – Daniel Fettner.

Das Spiel des Jahres steht für den FV Austria XIII Auhof Center am 22. Juli auf dem Programm. Der Verein aus der Wiener Stadtliga empfängt am Sportclub-Platz in der 1. Runde des UNIQA-ÖFB-Cups den Bundesligisten Austria Wien. Kommentator ist Martin Lang.

Zum Abschied von Steffen Hofmann kommt es am 22. Juli im Allianz Stadion in Hütteldorf zum Duell der Profi-Mannschaft von SK Rapid Wien mit dem Team von Steffen Hofmann & Friends. Den Rapid-Fans ist er insbesondere als Rekordspieler und Ehrenkapitän bekannt. Doch Steffen Hofmann ist weit mehr als das: In seinen 16 Jahren beim SK Rapid hat er auch abseits des Spielfelds bleibenden Eindruck hinterlassen. Vor allem, weil er sich stets für andere stark gemacht hat: sei es im Rahmen des SK Rapid Special Needs Teams, als Botschafter für Kicken ohne Grenzen oder als Teilnehmer des alljährlichen Rapid-Laufs. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 20. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at