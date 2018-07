Die Salzburger Festspiele auf „fidelio“: Live-Events und legendärer Klassikgenuss

„Salome“ und „Die Zauberflöte“ sowie mehr als 120 historische Topproduktionen der Salzburger Festspiele in bester Bild- und Tonqualität

Wien (OTS) - Mit einem fulminanten Programmschwerpunkt werden die Salzburger Festspiele auf „fidelio“ – dem digitalen Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel – zu sehen sein. Neben den Live-Highlights, Richard Strauss’ „Salome“ mit Franz Welser-Möst (28. Juli, 20.00 Uhr) und der Eröffnungsoper „Die Zauberflöte“ (4. August, 20.15 Uhr) findet man bei „fidelio“ mehr als 120 Programme der Salzburger Festspiele: Opernwerke, Konzerte, das Festspielmagazin und „Hinter den Kulissen“-Dokumentationen in bester Bild und Tonqualität.

Die Live-Events im Überblick

Am Samstag, dem 28. Juli 2018, um 20.00 Uhr zeigt „fidelio“ die Oper „Salome“ von Richard Strauss live aus der spektakulären Kulisse der Felsenreitschule. Die musikalische Leitung übernimmt Stardirigent Franz Welser-Möst. Als Solisten begeistern John Daszak (Herodes), Anna Maria Chiuri (Herodias), Asmik Grigorian (Salome), Gábor Bretz (Jochanaan) und Julian Prégardien (Narraboth). „Salome“ ist als Oper mit nur einem Akt komponiert, beruht auf dem gleichnamigen Roman von Oscar Wilde aus dem Jahr 1891 und wurde 1905 in Dresden uraufgeführt. Das orchestrale Kernstück von Richard Strauss’ Meisterwerk bildet Salomes „Tanz der sieben Schleier“, an den sich ihre große, rauschhafte, an den Kopf des Jochanaan gerichtete Liebeserklärung, zugleich die „einsamste Liebesszene der Bühnengeschichte“, anschließt.

Auch Wolfgang A. Mozarts „Die Zauberflöte“ wird auf der Plattform zu sehen sein. „fidelio“ zeigt den Opernklassiker von den Salzburger Festspielen in einer Neuinszenierung der Regisseurin Lydia Steier, bekannt als leidenschaftliche Fürsprecherin der Neuen Musik, am Samstag, dem 4. August, um 20.15 Uhr live-zeitversetzt. „Die Zauberflöte“ verbindet Zauberposse, Singspiel und große Oper zu einem der rätselvollsten und zugleich berührendsten Kunstwerke, die je geschrieben wurden. Unter der musikalischen Leitung von Constantinos Carydis mit den Wiener Philharmonikern beeindrucken u. a. Matthias Goerne als Sarastro, Christiane Karg als Pamina und Klaus Maria Brandauer als erzählender Großvater.

Legendäre Festspielhighlights als Themenschwerpunkt

In einem umfassenden Themenschwerpunkt zu den Salzburger Festspielen präsentiert „fidelio“ zudem mehr als 120 Programme – hochkarätige Produktionen von 1954 bis heute.

Spektakulär ist die älteste Aufnahme im „fidelio“-Programm, die restaurierte Fassung von Mozarts „Don Giovanni“ von den Salzburger Festspielen 1954 – am Pult der Wiener Philharmoniker beeindruckt der legendäre Dirigent Wilhelm Furtwängler (1886–1954). Das letzte Bilddokument des großen Maestros bietet die seltene Gelegenheit, die Arbeit des Künstlers zu sehen und gilt als ein Glanzstück des vielfältigen Archivs der Plattform.

Aus 2015 findet sich in der Klassithek Beethovens „Fidelio“, bei dem der weltweit erfolgreiche Solist Jonas Kaufmann unter der musikalischen Leitung von Franz Welser-Möst und in einer genialen Inszenierung von Claus Guth das Publikum in Salzburg in Begeisterung versetzt.

Als erster Pianist spielte Rudolf Buchbinder bei den Salzburger Festspielen 2014 sämtliche Beethoven-Sonaten innerhalb eines Festspielsommers. Am 29. Juli startet „fidelio“ daher den „Sonaten-Sonntag“ und begleitet Klassikfans über 32 Sonntage hinweg mit jeweils einer der von Buchbinder gespielten 32 Beethoven-Sonaten.

Ein weiteres Highlight bietet der digitale Klassik-Treffpunkt mit Puccinis Meisterwerk „La Bohème“ – hochkarätig besetzt mit Anna Netrebko als Mimi, Piotr Beczala als Rodolfo und Nino Machaidze als Musetta – bei den Salzburger Festspielen 2012.

Abgerundet wird der Themenschwerpunkt anlässlich der Salzburger Festspiele mit weiteren Klassikhighlights wie etwa dem Eröffnungskonzert 2015 mit Riccardo Muti und Anne-Sophie Mutter oder auch Alban Bergs „Wozzeck“ aus 2017. „fidelio“ bietet zudem zahlreiche informative „Hinter den Kulissen“-Dokumentationen, die einen interessanten Einblick in das künstlerische Entstehen vieler glanzvoller Produktionen geben.

Mag. (FH) Georg Hainzl M.E.S, Geschäftsführer von „fidelio“, zeigt sich hocherfreut über die enge Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen: „Es ist uns ein große Ehre, dass die Salzburger Festspiele auch auf dem digitalen Klassik-Treffpunkt ,fidelio‘ stattfinden – und ein besonderes Anliegen, unseren Nutzerinnen und Nutzern ein umfassendes Angebot in diesem Sommer zu machen: von Live-Übertragungen, Premieren über dokumentarische Einblicke bis hin zu Glanzleistungen aus der Festspielgeschichte.“

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

