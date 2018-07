Wien-Innere Stadt: Zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Wien (OTS) - Am 19. Juli 2018 um 17:45 Uhr beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität zwei Tatverdächtige (20 bzw. 25 Jahre alt), die sich verdächtig verhielten, indem sie zahlreiche Personen – vorwiegend Touristen – beobachteten. Daraufhin wurden die beiden Männer unter Observation gestellt. Um 17:55 Uhr näherten sich die beiden Tatverdächtigen dann im Burgarten einem auf der Wiese liegenden Paar an – offenbar in der Absicht, dieses zu bestehlen. Als sich die beiden Personen jedoch plötzlich aufsetzten, flüchteten die mutmaßlichen Diebe. Um 18:05 Uhr näherten sich die Männer zwei Touristen an, die am Maria-Theresien-Platz auf einer Grünfläche saßen. Während einer der Männer die Blicke abschirmte, stahl der andere – ohne dass die Bestohlenen es bemerkten – deren Rucksack. Kurze Zeit später nahmen EGS-Beamte beide Tatverdächtigen am Burgring fest. Beide wurden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt und befinden sich in Haft.

