Wien-Penzing: Taxi prallt gegen Strommasten – Taxifahrer und Insasse schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 20. Juli 2018 gegen 02:40 Uhr kam es in der Sanatoriumsstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Taxifahrer prallte gegen einen Strommast und in weiterer Folge gegen einen Zaunsockel und ein Geländer. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Auch der 21-jährige Fahrgast erlitt schwere Verletzungen. Alle Details zum Unfallhergang müssen erst erhoben werden.

