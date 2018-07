Ausbau der L 6260 in Schwaig im Gemeindegebiet von Weistrach läuft auf Hochtouren

330.000 Euro werden investiert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 6260 wird in Schwaig im Gemeindegebiet von Weistrach auf einer Länge von rund einem Kilometer ausgebaut. Auf Grund einer mangelhaften und teilweise fehlenden Fahrbahnentwässerung und der alten Straßenkonstruktion entspricht die L 6260 nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Zusätzlich ist der vorhandene Fahrbahnbelag schadhaft und der Querschnitt weist eine nicht ausreichende Breite auf. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Landesstraße im betroffenen Bereich neu zu gestalten.

„Der Ausbau der Landesstraße L 6260 trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit in Schwaig zu erhöhen“, so Landesrat Ludwig Scheritzko, der sich kürzlich in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vom Fortschritt der Arbeiten für den Ausbau der Landesstraße L 6260 in Schwaig im Gemeindegebiet von Weistrach überzeugte.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 6260 wird entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen auf eine Breite von fünf Metern erweitert. Der Ausbau erfolgt am Bestand im sogenannten Baumischverfahren, bei welchem der bestehende Straßenaufbau recycelt und als Unterbau wiederverwendet wird. Auf der gesamten Bauloslänge wird die Entwässerung neu errichtet.

Die Arbeiten an der Fahrbahn und an den Nebenanlagen erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Ausgenommen davon sind das Durchfräsen und der Mischguteinbau, der unter einer Totalsperre des Straßenabschnittes durchgeführt wird. Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei St. Peter in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region von Mitte Juni bis voraussichtlich Ende September ausgeführt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 330.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, e-mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse