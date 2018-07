Sanierung der Landesstraße L 6198 im Bereich „Weigl“ abgeschlossen

Land Niederösterreich investierte 290.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 6198 im Gemeindegebiet Sonntagberg wurde im Bereich „Weigl“ auf einer Länge von rund 880 Metern saniert. Sehr starke Fahrbahnschäden und die altersbedingt vorhandenen Unebenheiten und Setzungen der L 6198 im betreffenden Bereich machten eine Sanierung dieses Abschnitts erforderlich. Außerdem war in diesem Bereich die Oberflächenentwässerung nur unzureichend gelöst, wodurch es bei Starkregenereignissen immer wieder zum Überlaufen der bestehenden Straßenentwässerungsanlagen kam.

Im ersten Bauabschnitt wurde die gesamte Straßenentwässerung erneuert und bedarfsgerecht verstärkt, um ein geordnetes Ableiten der Oberflächenwässer zu gewährleisten. Anschließend wurden schadhafte Teile des Straßenaufbaus abgetragen und erneuert, die Unebenheiten der Fahrbahn ausgeglichen und der gesamte bituminöse Aufbau neu hergestellt. Die Fahrbahn wurde durchgehend, entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard, mit einer Breite von 5,5 Metern ausgeführt. Die Planung für diese Baumaßnahme erfolgte durch die Straßenbauabteilung Amstetten.

Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs unter Heranziehung von örtlichen Bau- und Lieferfirmen aus. Die Gesamtbaukosten von etwa 290.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Um schnell und vor allem sicher von A nach B zu kommen, braucht es immer wieder Investitionen in unsere fast 14.000 Kilometer an Landesstraßen. Auch hier im Bezirk Amstetten investieren wir deshalb in die Infrastruktur, damit die Verkehrsteilnehmer möglichst unfallfrei ans Ziel kommen.“

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, e-mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse