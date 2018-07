Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis 2018 geht an Mathias Johannes Schmidhammer von der Universität f. Musik und darstellende Kunst Wien

10.000 Euro-Nachwuchs-Förderung mit Unterstützung der Oesterreichischen Nationalbank zum sechsten Mal vergeben

Wien (OTS) - Sieger des Ö1 Talentebörse-Kompositionspreises 2018 ist Mathias Johannes Schmidhammer von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Die Nachwuchs-Förderung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird von der Oesterreichischen Nationalbank unterstützt. Als weiterer Kooperationspartner nimmt der Wiener Musikverlag Doblinger ein Werk des Gewinners ins Verlagsprogramm auf. Der in dieser Form einzigartige Ö1-Preis wurde heuer zum sechsten Mal ausgeschrieben und wendet sich an Komposition-Studierende der fünf österreichischen Musik-Universitäten in Wien, Linz, Salzburg und Graz.

Der Südtiroler Mathias Johannes Schmidhammer studierte Komposition an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien bei Michael Jarrell, Johannes Maria Staud, Periklis Liakakis und Axel Seidelmann. Er schloss sein Studium mit Auszeichnung ab. Zusätzlich studiert er Klavier-Pädagogik an derselben Universität bei Harald Ossberger. Seine „Drei Stücke für Klaviertrio“ wurden als Pflichtstücke für den 6. Internationalen Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb 2015 in Wien ausgewählt. Im Sommer 2016 gewann er mit seinem Ensemblewerk „SISU“ beim Kompositionswettbewerb „70 Jahre Südtiroler Künstlerbund“ sowohl den 1. Preis der Jury als auch den Publikumspreis. Sein Cellokonzert „Silver Linings“ wurde beim Festival Wien Modern 2017 mit Andreas Lindenbaum als Solist gespielt.

Die Jury wählte drei Komponierende in die finale Entscheidungsrunde: Yulan Yu, Lorenzo Troiani und Mathias Johannes Schmidhammer. Ihnen attestierte das Gremium besonders großes Potenzial. Nach intensiver Diskussion hat die Jury den mit 10.000 Euro dotierten Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis an Mathias Johannes Schmidhammer vergeben. In der Begründung der Fachjury, die am 19. Juli 2018 im ORF RadioKulturhaus tagte, heißt es: „Die zehn Einreichungen dieses Jahres waren von ausnahmslos hohem kompositorischem Niveau. An den eingereichten Kompositionen Schmidhammers schätzen wir vor allem den Ideenreichtum, die Klangfantasie, verbunden mit einem präzisen Einsatz der kompositorischen Mittel. Seine Werke zeichnen sich durch Farbigkeit, Esprit und Transparenz aus und bedienen sich einer großen Bandbreite an stilistischen Mitteln.“

Der Ö1-Preis stellt einen Kompositionsauftrag für ein kammermusikalisches Werk in der Länge von 15 bis max. 30 Minuten dar, das auch elektronische Musik einschließen und bis zu fünf Instrumente umfassen kann. Die Uraufführung des neuen Werks wird im Frühjahr 2019 im Rahmen des „Ö1 Musiksalons“ stattfinden. Als Besonderheit muss die Komposition eines der Streichinstrumente aus den Gruppen Violine, Bratsche oder Cello beinhalten. Denn die OeNB stellt aus ihrer europaweit einzigartigen Sammlung kostbarer alter Instrumente eines davon für die Uraufführung zur Verfügung.

Die Ö1 Sendung „Des Cis“ berichtet heute, 20. Juli 2018, um 11.30 Uhr über den Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis. Mathias Johannes Schmidhammer und die weiteren Finalist/innen werden außerdem ab dem 25. Juli 2018 jeweils mittwochs um 23.03 Uhr im Ö1-„Zeit-Ton Magazin“ vorgestellt. Weitere Informationen unter http://oe1.orf.at/talenteboerse.

