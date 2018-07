Italienisches Flair & beste Caffè-Spezialitäten in der neuen Segafredo Espressobar in Innsbruck

In seiner neuen, stylischen Segafredo Espressobar in der Maria-Theresien-Straße überzeugt Wolfgang Kuen mit Genuss wie in Italien

Innsbruck/Hallwang (OTS) - Die InnsbruckerInnen genießen seit kurzem noch mehr italienisches Lebensgefühl. Am Freitag den 6. Juli 2018, öffnete das neue Segafredo Espresso in der Maria-Theresien-Straße 49 seine Pforten.

Die neue, stylische Espressobar lädt zum Verweilen und Genießen ein. Die Gäste werden mit italienischen Caffè-Spezialitäten, Tramezzini, Aperol Spritz und „italianità“ in Reinkultur verwöhnt. Bester Geschmack ist garantiert - von der Atmosphäre bis zum Caffè.

Wolfgang Kuen gehört seit 1997 zur Segafredo „famiglia“ und eröffnet bereits sein viertes Segafredo Espresso. Als Gastro-Profi sind beste Qualität und perfekter Service für ihn der Grundstein seines Erfolges. Er freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre in Zusammenarbeit mit Segafredo Zanetti.

Marketing-Leiter Florian Goldegg fieberte der Eröffnung der neue Espressobar im Herzen von Innsbruck gespannt entgegen: „Wir danken Wolfgang Kuen für seine langjährige treue Partnerschaft und sind stolz auf das gesunde und nachhaltige Wachstum unseres Systems. Wenn unser Partner langfristig erfolgreich ist, ist das System erfolgreich. Segafredo Espresso steht für italienisches Lebensgefühl gepaart mit Freundlichkeit, Qualität und perfekten Caffè-Spezialitäten. Das sind die Zutaten unseres Erfolgsrezeptes, das weltweit bereits 500 Mal umgesetzt wurde.“

Leidenschaft, Lebensfreude, Temperament - das alles finden Sie in der neuen Segafredo Espressobar in Innsbruck. Wolfi Kuen und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch. Genießen Sie Ihren Kurzurlaub in Italien - BENVENUTO!

