ORF SPORT + mit UNIQA-ÖFB-Cupspiel FC Kufstein – SK Rapid Wien

Am 20. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 20. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom UNIQA-ÖFB-Cupspiel FC Kufstein – SK Rapid Wien um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom UCI Mountainbike-Weltcup XCO Val di Sole 2018 um 22.30 Uhr.

Das „Yoga-Magazin“ von ORF SPORT + war zu Gast in den Swarovski-Kristallwelten. In magischer Kulisse inmitten funkelnder Kristalle zeigen österreichische Yoga-Lehrende Übungen zum Mitmachen. Mit dabei ist Bühnen- und Filmschauspieler Philipp Hochmair, der auch als Star der ORF-Erfolgsserie „Die Vorstadtweiber“ Bekanntheit erreicht hat. Er zeigt mit Yogalehrerin und ORF-TVthek-Testimonial Viktoria Ecker den Kopfstand, den er schon 2006 auf der Bühne am Burgtheater in Torquato Tasso in seine Rolle eingebaut hat. Ebenfalls mit dabei sind Ö3-Moderatorin und Yogalehrerin Sandra König, Playboy-Model und Yogalehrerin Doris Kemptner und Yogalehrerin Birgit Pöltl.

Wiederholt wird die Sendung vom Freitag in der Regel am Samstag- und Sonntagvormittag. Das „Yoga-Magazin“ kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Mit der 1. Runde des UNIQA-ÖFB-Cups starten die Pflichtspiele in der neuen Saison 2018/19. Zum Auftakt hat der FC Kufstein aus der Regionalliga West am 20. Juli in der Kufstein Arena den SK Rapid Wien zu Gast. Kommentator ist Michael Bacher.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 19. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at