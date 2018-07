Sozialistische Jugend hilft Kurz bei 4-Tage-Woche auf die Sprünge

SJ-Herr: „Wir organisieren Kontakt zu neuseeländischen ExpertInnen!“

Wien (OTS) - Kurz und seine Regierung geben immer wieder vor, mit dem 12-Stunden-Tag eine „4-Tage-Woche“ für die ArbeitnehmerInnen erreichen zu wollen. „Ihr Gesetz greift da leider völlig daneben. Dieses Modell bringt keine Entlastung, sondern nur noch weniger Flexibilität“ kritisiert Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.



„Bei der neuseeländischen Firma „Perpetual Guardian“ kann Kurz sich jetzt ansehen, wie eine 4-Tage-Woche wirklich geht“ ,so Herr. Das Unternehmen hat nach einem Testlauf und Untersuchungen die 4-Tage-Woche jetzt dauerhaft und bei vollen Lohnausgleich eingeführt. „Es ist nicht der erste Versuch der zeigt: Kürzere Arbeitszeiten bedeuten höhere Zufriedenheit im Beruf und mehr Motivation für den Job. Das Stresslevel der ArbeitnehmerInnen ist gesunken und die Produktivität gestiegen“, erklärt Herr.



„Kurz soll nicht schüchtern sein und sich Rat bei Expertinnen holen, die von der 4-Tage-Woche wirklich etwas verstehen“. Die Sozialistische Jugend bietet Kurz hierfür einen Service an und hat die Telefonnummer der zuständigen Stelle in Neuseeland organisiert, unter der er Rat und Hilfe bei der Einführung eines echten 4-Stunden Tages bekommen kann: +43/1/534 44-39 „Kurz, ruf an und lass dir helfen!“, fordert Herr abschließend.





